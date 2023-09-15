مستشفى حراء العام يحقق اعتماد “CBAHI” للمرة الخامسة على التوالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

حقق مستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “CBAHI” للمرة الخامسة على التوالي، حيث اجتاز المستشفى التقييم الشامل لتحديد مدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها مركز “CBAHI” .

وجاء الاعتماد بعد عدة زيارات قام بها فريق متخصص مكون من سبعة مُقيمين من المركز، وذلك لمتابعة كافة الخدمات التي تقدم للمرضى منذ لحظة دخولهم إلى المستشفى وحتى خروجهم منه، بما في ذلك معايير جودة الخدمات، وسلامة المرضى، وسلامة المنشأة، واجتياز المستشفى لعمليات التقييم الدقيق والشامل في مستوى الرعاية والجودة من خلال المعايير العالمية المعتمدة للمنشآت في الرعاية الصحية، والتي اشتملت على أقسام العمليات، والطوارئ، ووحدة العناية المركزة (كبار- صغار)، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، والتعقيم المركزي، وأمراض ضغط الدم، والأشعة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والتغذية، والسجلات الطبية، ومكتب الدخول، وأقسام الجراحة، والعديد من الأقسام الطبية، كما تابع أعضاء الفريق تقديم الخدمة الطبية في كافة أقسام المستشفى وفق معايير الجودة، ومدى التزام منسوبي المستشفى بالسياسات والإجراءات في الفصول المهمة، والمتضمنة القيادة، والجودة، والفصل الطبي، ومكافحة ومنع العدوى، والتمريض، والصيدلية، والمختبر، وسلامة وأمن المنشآت.