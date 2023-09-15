شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد خطر الإصابة بمرض السرطان.. تعرف على أفضل نمط حياة صحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمكن لبعض الأطعمة فائقة المعالجة والأطعمة السريعة أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان إذا تناولها الشخص بكميات كبيرة أو على مدى فترات طويلة، منها الأطعمة المصنعة والنقانق والوجبات الخفيفة المعلبة والحبوب السكرية والصودا، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التى يجب تجنبها أو تقليلها للوقاية من السرطان، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.
بعض عوامل خطر الإصابة بالسرطان قابلة للتعديل، مما يعني أنه يمكن للأشخاص زيادة أو تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل نظامهم الغذائي. ترتبط اللحوم الحمراء والكحول الزائد والأطعمة عالية المعالجة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. 45% من الوفيات الناجمة عن السرطان في الولايات المتحدة هي عوامل خطر قد يتمكن الناس من تغييرها، مثل زيادة الوزن والسمنة، والخمول البدني، وسوء التغذية.
اللحوم المصنعة
تشمل هذه الأطعمة الوجبات الخفيفة المعبأة مثل البسكويت ورقائق البطاطس والوجبات المجمدة والحبوب السكرية والصودا والمواد القابلة للدهن مثل السمن والجبن الكريمي”. والحلويات مثل الحلوى والشوكولاتة، والوجبات السريعة مثل البيتزا، والهمبرجر، والدجاج المقلي. يقوم المصنعون بتعديل هذه الأطعمة باستخدام مواد كيميائية مثل المنكهات والألوان والمستحلبات والمواد المضافة الأخرى لجعلها ذات مذاق أفضل وتدوم لفترة أطول.
غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على مستويات عالية من الملح والسكر والدهون والمواد الكيميائية المسببة للسرطان. كما أنها منخفضة بشكل عام في الألياف والفيتامينات والمعادن. إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة يمكن أن يؤدي إلى السمنة، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان.يمكنك تقليل فرص إصابتك بالسرطان من خلال اختيارات نمط الحياة الأساسية هذه
شمل الممارسات الصحية تخطي التبغ، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبناء نظامك الغذائي على البروتين النباتي والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور. حاول تجنب المواد الملوثة مثل المبيدات الحشرية والأسمدة ومسببات اختلال الغدد الصماء، والتي يمكن أن تغير الكائنات الحية الدقيقة المعوية. تحتوي الفواكه والخضراوات على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، وهي خيارات صحية أكثر.
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