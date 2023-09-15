استشارية: لا يوجد ارتباط بين اضطرابات الغدة الدرقية المزمنة والسرطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

قالت استشاري الأورام، د. أم الخير أبو الخير، إنه لا يوجد ما يثبت علمياً ارتباط اضطرابات الغدة الدرقية المزمنة بسرطان الغدة الدرقية.

وأضافت، أنه -غالبا- ليس لسرطان الغدة الدرقية أية أعراض في البداية، لكن في مراحل متقدمة قد تظهر الأعراض على شكل: كتلة أو انتفاخ الرقبة في مكان الغدة، او الإحساس أن قبة القميص أصبحت ضيقة حول الرقبة.