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استشارية: لا يوجد ارتباط بين اضطرابات الغدة الدرقية المزمنة والسرطان

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

قالت استشاري الأورام، د. أم الخير أبو الخير، إنه لا يوجد ما يثبت علمياً ارتباط اضطرابات الغدة الدرقية المزمنة بسرطان الغدة الدرقية.

وأشارت استشاري الأورام، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه يُعتقد بأن اضطرابات الغدة الدرقية قد ترفع من خطر الاصابة بالسرطان وليس حتمية حدوثه.

وأضافت، أنه -غالبا- ليس لسرطان الغدة الدرقية أية أعراض في البداية، لكن في مراحل متقدمة قد تظهر الأعراض على شكل: كتلة أو انتفاخ الرقبة في مكان الغدة، او الإحساس أن قبة القميص أصبحت ضيقة حول الرقبة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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