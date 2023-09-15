شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات شائعة امنع طفلك من تناولها واحميه من أضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن الطفل يفضل الشراب على الطعام، فالعصائر والألبان والمشروبات الغازية هي المفضلة لدى الطفل عن تناوله أي نوع من الطعام، لمذاقها الغنى بالسكر وسهولة تناولها.

وفى تقرير مفصل نشر بموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها Centers for Disease Control and Prevention ذكر أن المشروبات التي يتم تقديمها للطفل في سنينه الأولى يجب أن تقتصر على نوعيات بعينها دون غيرها، وأن التساهل من الأبوين في إعطاء الأطفال للعصائر المحلاة والألبان المسكرة أمر غير جيد ولا صحى على الإطلاق.

العصائر المحلاة

وأضاف التقرير أنه في العموم يجب أن تمنع طفلك من تناول العصائر الجاهزة المحلاة بالسكر، والتي تحتوى على نسبة عالية وزائدة من السكر الذى يؤذى أمعاء الطفل وقد يصيبه بالاسهال أو اضطرابات الإخراج بشكل عام، إذافة إلى اضرار الخمول والشعور بالتعب ، ويمنع الطفل الرضيع تحت عمر 12 شهر من تناولها مطلقا مهما كان السبب، ويجب أن يتم استبدالها بالعصائر المستخرجة من الفاكهة الطازجة ودون إضافة السكر إليها.

الألبان المضاف إليها النكهة والسكر

أيضا يتناول الكثير من الأطفال الألبان المنكهة، بنكهة الفواكه والمضاف إليها السكر، وهى ضارة للهضم واختلال نسب السكر في الجسم، فضلا عن أن الطفل قبل عمر الـ12 شهر يحظر عليه تماما تناولها، لأنها من حليب البقر الذى لا يمكن لكليتيه أن يتعاملا معه، أو امتصاص البروتينات والمعادن فيه، وينصح بإبدالها لمن هم أكبر من عمر السنة، بلبن الأبقار أو الماعز المبستر الصحى، الغير مضاف إليه أي سكريات ويمكن إضافة الفاكهة الطازجة له