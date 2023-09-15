شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تتغلبى على عدم رغبة ابنك فى الذهاب للمدرسة.. خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قلق وتوتر وبكاء مستمر هي حالة يعيشها بعض الأطفال مع دخول المدارس وخصوصا لو كانت السنة الأولى لهم، فهنا يشعر الطفل بالخوف الشديد نتيجة البعد عن والديه والعالم الذى كان يعيشه، وفى بعض الأحيان قد يدخل الطفل في نوبة اكتئاب.

وفى هذا السياق قال الدكتور على بهنسى استشارى طب نفسي الأطفال بجامعة عين شمس،"أن نسبة كبيرة من الأطفال تعانى من اضطرابات نفسية وخوف شديد مع بداية دخول المدارس ويعانون من قلق الانفصال، وخصوصا من لديهم مشاكل نفسية مثل مشاكل فرط الحركة ونقص الانتباه، ويظهر عادة في سن من 3 لـ 5 سنين، واضطرابات صعوبة التعلم ويبان في عمر الـ 7 سنين، فضلا عن اضطرابات القلق والاكتئاب".

وأضاف بهنسى" يجب أن يكون للأبوين دور كبير في تعزيز الحالة النفسية لطفلهم وتأهيله قبل دخول المدارس من خلال الثقة بالنفس والحديث معه وتشجيعه على الذهاب للمدرسة ووضع الأشياء المحببة له في المدرسة حتى يحب الذهاب إليها ، لو عززنا ثقة الطفل بنفسه نكون ضمنا ان نقلل من حدة القلق والاضطرابات، كما ننصح بعرض الطفل على طبيب نفسى في حالة عدم الاستجابة وذلك لتأهيله وتدريبه وعلاج الاضطراب الذى يعانى منه.