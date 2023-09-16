شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحتوى على فيتامين ب12.. هتقوى جسمك وعضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب12 واحد من أكثر الفيتامينات الهامة لصحة الجسم والتي تلعب بشكل كبير على تعزيز الطاقة، وتلعب دوراً في الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية وصنع الحمض النووي.

وحسب ما نشره موقع Clean Eating كشفت نتائج دراسات علمية أن فيتامين B12 يساعد الرياضيين على بناء كتلة العضلات وتحسين القدرة على التحمل وتقليل تعب العضلات وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وسرعة التعافي. ويميل الخبراء إلى تقديم الغذاء على المكملات الغذائية، حيث يوصى طوال الوقت بالحصول على احتياجات الجسم من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن بشكل طبيعي.

تحتوي جميع الأطعمة التالية على 20% أو أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين B12 وهي 2.4 ميكروجرام يوميًا للبالغين:

1. الخميرة الغذائية

يوجد فيتامين B12 عادة في المنتجات الحيوانية والبروتينات، ومع ذلك فإن أحد أغنى المصادر هو في الواقع نباتي، و تعد الخميرة الغذائية مصدراً قوياً لفيتامين B12، حيث يوفر الكوب ما بين 8.3 إلى 24 ميكروجرام لكل وجبة، أو حوالي 346 إلى 1000% من القيمة اليومية.

2. سمك السلمون

تتميز المأكولات البحرية اللذيذة والمغذية بأكثر من مجرد أوميجا-3، إذ توفر حصة من 100 جرام من سمك السلمون المطبوخ حوالي 2.6 ميكروجرام من فيتامين B12، أو حوالي 108%من القيمة اليومية الموصى بها، إلى جانب فيتامين D، وهو عنصر غذائي مهم ضروري للحفاظ على صحة العظام.

3. اللحم البقري

تحتوي حصة من اللحم البقري المفروم بنسبة 85% و15% من الدهون ذات اللون البني على 2.4 ميكروجرام من فيتامين B12، أو حوالي 100% من القيمة اليومية. بالنسبة للأفراد الذين يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 والكولين والحديد والزنك والبروتين في نظامهم الغذائي، لذا فإن لحم البقر الخالي من الدهون يعد إضافة ممتازة توفر الكثير من القيمة الغذائية.

4. حليب بقري

ما لم يكن الشخص يعاني من حساسية تجاه الحليب أو يتبع نظامًا نباتيًا صارمًا، فإن إضافة الحليب البقري إلى نظامه الغذائي تعد الخيارات الصحية المفيدة. يحتوي الحليب البقري على نسبة عالية من فيتامين B12، حيث يصل إلى 1.3 ميكروجرام لكل كوب، أو حوالي 54% من القيمة اليومية الموصى بها. وتحتوي حاوية الزبادي سعة 150 غرام على 1 ميكروجرام من فيتامين B12 أيضًا، أو حوالي 43% من القيمة اليومية الموصى بها.