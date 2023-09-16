شكرا لقرائتكم خبر عن "|المصل واللقاح": طرح أجسام مضادة للمخلوى التنفسى لحديثى الولادة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح، أنه سيتم قريبا الإعلان عن طرح أجسام مضادة لحديثى الولادة ضد فيروس المخلوى التنفسى.وأشار مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن التطعيم الجديد سيكون عبارة عن جرعة من الحقن يتم أخذها كل شهر خلال موسم نشاط الفيروس الذى يمكن أن يمتد لمدة 5 أشهر خلال موسمى الخريف والشتاء.

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس يصيب الرئتين والجهاز التنفسي ويسبب أعراضًا شبيهة بالزكام، وهو شائعٌ للغاية في معظم الأطفال يكونون قد أُصيبوا به قبل بلوغهم العامين، يمكن أن يصاب البالغون بالفيروس أيضًا.

بالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام، عادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادةً أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد، ويتعافى معظم الأشخاص خلال أسبوع أو أسبوعين.

يدخل الفيروس المخلوي التنفسي إلى الجسم من خلال العينين أو الأنف أو الفم، ووينتشر بسهولة عبر الهواء من خلال الرذاذ التنفسي المصاب، ويمكن أن تنتقل العدوى لك أو لطفلك عندما يعطس شخص مصاب بالفيروس المخلوي التنفسي أو يسعل بالقرب منكما، كما يمكن أن ينتقل الفيروس للآخرين عبر الاتصال المباشر، مثل المصافحة.