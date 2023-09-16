أيهما أفضل للرجيم.. زيت الزيتون أم الزيت النباتي



بيروت - نادين محمد - عند اتباع رجيم فإن مصدر الدهون هو أمر في غاية الأهمية، لذلك يجب اختياره بعناية، يشير خبراء التغذية إلى أن الزيوت النباتية خيار جيد، لكن هل أي زيت نباتي يمكن تناوله خلال الرجيم أو الأفضل هو زيت الزيتون؟

يتم استخراج الزيوت النباتية من البذور أو الحبوب أو المكسرات أو أجزاء أخرى من الفاكهة. زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت الكانولا وزيت الفول السوداني وزيت جوز الهند هي بعض الزيوت النباتية الشائعة.هذه الزيوت نظيفة ولها نكهة محايدة. كما أن درجة غليانها مرتفعة، لذلك مناسبة في الطهي عالي الحرارة.

استخراج الزيوت النباتية-المصدرfreepik

زيت الزيتون هو زيت المشهور في دول البحر الأبيض المتوسط ​​يُستخرج من ثمرة شجرة الزيتون الناضجة. للزيت العديد من الاستخدامات، بدءًا من الطهي وحتى صنع تتبيلات السلطة والمخللات. ومع ذلك، على عكس الزيوت النباتية، فهو يتميز بنكهة الزيتون القوية.

يعد زيت الزيتون أحد الأسباب التي تجعل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يحظى بشعبية خاصة في إنقاص الوزن. ومع ذلك، يمكنكِ بسهولة استبداله بزيت نباتي مغذي وبأسعار معقولة مثل زيت الخردل لأن القلي العميق يتطلب كمية كبيرة (لكنه غير مستحب في الرجيم)

إذا كنتِ حائرة بين زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى، فإن الأهم هو طريقة الاستخدام، من الأفضل الابتعاد نهائيًا عن القلي و الاعتماد على طريقة دهن طعامك بالقليل من زيت الزيتون (أو أي زيت نباتي آخر) إن أمكن ثم قومي بقليه بالقلاية الهوائية للحصول على نفس القرمشة والطعم.

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الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي



1. المصدر والأنواع



يتم تصنيع زيت الزيتون من الجزء اللحمي من ثمرة الزيتون الناضجة. وهي متوفرة في الأنواع البكر الممتازة. بينما تأتي الزيوت النباتية من مصادر نباتية مختلفة، مثل البذور والحبوب والمكسرات.

2. تكوين الدهون



أجريت دراسة لمعرفة ما إذا كان اتباع نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط ​​المعتمد على زيت الزيتون البكر والمكسرات قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. تم اختيار ما مجموعه 7447 مشاركًا كانوا معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية(حسب موقع هيلث لاين ). مع اتباع نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط، كانت نسبة الخطر، أي حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، في أدنى مستوياتها عند 0.69.

يتكون زيت الزيتون من 14% دهون مشبعة و 85% دهون أحادية غير مشبعة. يحتوي على نسبة أعلى من الدهون الجيدة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لـ فقدان الوزن وتحسين صحة القلب.

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3. المعالجة والنكهة



تتم معالجة الزيت البكر الممتاز بشكل بسيط، مما يجعله يتمتع بطعم الزيتون المميز ويحتوي على المزيد من العناصر الغذائية. ومع ذلك، غالبًا ما تخضع الزيوت النباتية لمزيد من المعالجة. في حين أن هذا يزيل الشوائب من الزيوت ويطيل عمرها الافتراضي، فإن الزيوت تفقد معظم عناصرها الغذائية وتصبح مزيجًا محايدًا.

الفرق في النكهات بين الزيتين-المصدرfreepik

4. العناصر الغذائية



يحتوي زيت الزيتون على كميات أعلى منال الجيدة مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك. نظرًا لأن زيت الزيتون البكر الممتاز يمر بأقل قدر من المعالجة، فهو يحتوي أيضًا على فيتامينات ه وك. كما أن الزيت غني أيضًا بمضادات الأكسدة، مثل الكاروتينات والبوليفينول، التي تعزز المناعة، وتبطئ شيخوخة الجلد، وتوفر الحماية ضد الأمراض و بعض أنواع السرطان والسكري وأمراض القلب.

. بالمقارنة مع زيت الزيتون، فإن معظم الزيوت النباتية تتم معالجتها بدرجة عالية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وقد يؤدي استهلاكها الزائد إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين.

وبالتالي، فإن الأكثر صحة بين الاثنين هو زيت الزيتون البكر الممتاز. بخلاف ذلك، تعد الزيوت المضغوطة على البارد، مثل زيت الخردل أو زيت الفول السوداني، خيارًا رائعًا إذا كان طعامك يتطلب الطهي في درجات حرارة عالية.

