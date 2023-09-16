5 وصفات لتطهير الجهاز الهضمي ورفع مناعتك



بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من مشاكل الجهاز الهضمي وتبحثين عن طرق سريعة لتطهير الأمعاء وحرق أسرع لدهون البطن ، و محاربة السيلوليت إليك 5 وصفات مختلفة. اختاري الوصفة التي تناسبك.

1. شاي الأناناس بالقرفة

المكون الرئيسي لهذه الوصفة هو الأناناس. لا يمكنك تجنب هذا المكون لأن البروميلين الموجود فيه من المركبات الصحية التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وهضم الأطعمة.

مكونات الوصفة :

الأناناس (حلقة واحدة)

أعواد القرفة (2 عود)

زنجبيل (قطعة صغيرة واحدة)

مياه معدنية (200 مل)

الشاي الأخضر (شاي أخضر من اختيارك، مخمر)

ليمون (نصف ليمونة صغيرة، تستخدم مع البشرة)

فصوص (4-5 قطع

طريقة تطبيق الوصفة:

توضع جميع المكونات في محضر العصائر أو الخلاط وتمزج جميع المكونات، ويمكنك تناول كوب إلى كوبين في اليوم.

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2. مشروب الشمندر والنعناع

الصورة من FREEPIK

يعد العنصر الرئيسي في هذه الوصفة هو الشمندر وهو ينظف الدم والكبد، ويخفض ضغط الدم. ويساعد النعناع على تحسين صحة الأمعاء .

مكونات الوصفة :

ثمرة من البنجر

تفاحة خضراء متوسطة

1 سم من الزنجبيل طازج

1 شريحة من الليمون

أوراق نعناع طازجة

ماء

طريقة تطبيق الوصفة:

في الخلاط تخلط جميع المكونات في الخلاط أو صانع العصير وامزجي حتى تحصلي على خليط سائل تماماً.

استخدم المياه المعدنية بدلاً من الماء لزيادة استهلاكك اليومي من المعادن.

3. الجريب فروت والبرتقال

يمكن أن تحتوي العديد من العصائر ذات اللون البرتقالي على مضادات الأكسدة. والحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

مكونات الوصفة:

جريب فروت (نصف)

نصف برتقالة)

الأناناس (حلقة واحدة)

ليمون (1، مع بشر ومقطع)

مسحوق الكركم (1 ملعقة صغيرة)

مياه معدنية

زيت زيتون (1/2 ملعقة صغيرة)

طريقة تطبيق الوصفة:

ضعي المكونات في الخلاط ما عدا زيت الزيتون والكركم.امزجي حتى تحصلي على مشروب سائل.أضيفي نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الكركم واخلطي جيداً.

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4. مشروب الكرفس والبقدونس

الصورة من FREEPIK

يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء والألياف التي تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وتليين الأمعاء.

مكونات الوصفة :

بقدونس (5 فروع)

ساق الكرفس (4 سيقان)

تفاح أخضر (1 حبة متوسطة)

ليمون (1، مع بشر ومقطع)

خيار (1 وسط)

زنجبيل طازج (1 صغيرة إضافية)

المياه أو المياه المعدنية

طريقة تطبيق الوصفة:



امزجي المكونات حتى تحصلي على خليط سائل تماماً. استخدمي المياه المعدنية بدلاً من الماء لزيادة الاستهلاك اليومي من المعادن.

5. مشروب الزنجبيل والكركم

الصورة من FREEPIK

الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات التي تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك وتحسن الجهاز الهضمي، كما يعد مشروباً مضاداً للفيروسات وللبكتيريا، مما يحافظ على جسمك خاليًا من الأمراض.

تعزز الخصائص الطبية للزنجبيل في التخلص من السموم مما يساعد في تقليل وزن الجسم. يساعد مزيج الكركم والزنجبيل في الحفاظ اللياقة ورشاقة الجسم.

مكونات الوصفة :

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

½ ملعقة صغيرة كركم مطحون

½ ليمون

رشة من مسحوق الفلفل الأسود



طريقة تطبيق الوصفة:

نحضر وعاء ونملؤه بالماء المطلوب. يُضاف إليه الكركم والزنجبيل المبشور الطازج ويُوضع المزيج على نار خفيفة. اتركيه ينضج لمدة تصل إلى 7 دقائق.

بمجرد الانتهاء من ذلك، أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون الطازج وقليل من الفلفل الأسود.

المصدر: موقع بولد سكاي