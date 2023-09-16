رجيم خاص للمتزوجات حديثاً ينقص 7 كيلو في شهر

بيروت - نادين محمد - يمكن الاستفادة من طريقة رجيم للمتزوجات حديثاً ينقص 7 كيلوغرامات في شهر واحد. وتناسب هذه الحمية أولئك اللواتي يعانين من السمنة المفرطة. فمن المعروف ان الحفاظ على وزن صحي ضروري من اجل تأمين فرص الحمل السليم. ولهذا تنصح بعض الخبيرات باعتماد برنامج الرجيم المقلوب. وهذا يعني ان يتم تناول طعام وجبة العشاء صباحاً وطعام وجبة الفطور مساءً. وهذه تفاصيل برنامج رجيم للمتزوجات حديثاً ينقص 7 كيلوغرامات في شهر واحد فقط.

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رجيم المتزوجات حديثاً

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من المفيد جداً اتباع طريقة رجيم للمتزوجات حديثاً لأنه ينقص 7 كيلوغرامات في شهر واحد فقط. وهو يقوم على تطبيق بعض القواعد السهلة.

- يجب تبديل وجبتي العشاء والفطور. وفي هذه الحالة من الضروري تناول اطباق الفطور مساءً واطباق العشاء صباحاً.

- يجب تناول وجبة الغداء في موعدها على ان تكون خالية من الدهون الضارة والسكريات.

- في الصباح يجب الحرص على تناول كمية كافية من البروتينات مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون الضارة والاسماك، النشويات والخضار والفواكه.

- في المساء من الممكن ان يتم اختيار كوب من حبوب الفطور غير المصنعة وغير المحلاة مثل الشوفان مع اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى. والهدف هو استهلاك اقل عدد ممكن من السعرات الحرارية وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة.

- من الضروري اثناء اتباع هذا الرجيم تناول طعام الفطور قبل الساعة 9 صباحاً والعشاء قبل الساعة 7 مساء.



فوائد رجيم المتزوجات حديثاً

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ابتكرت رجيم المتزوجات حديثاً لخسارة 7 كيلوغرامات في شهر واحد في العام 2008 خبيرتا التغذية هيدي سكولنيك وتريسيا كوننغهام. وألفت الاخيرة بناء على ذلك كتاباً عنوانه "ذا ريفيرس دايت". واشارت الى انها جربته بنفسها وتمكنت من فقدان 60 كيلوغراماً من وزنها الزائد في 9 اشهر. وذكرت العديد من الفوائد الاخرى التي يمكن تحقيقها.

- يمكن هذا الرجيم ان يساعد على الحفاظ على النتيجة لأطول مدة ممكنة.

- يوفر للجسم الكثير من المغذيات حيث يتم تناول وجبة فطور غنية تحتوي على البيض والسمك واللحوم والجبنة والفواكه والخبز. وهذا ما يحد من الرغبة في الاكل قبل حلول موعد وجبة الغداء.

- تحتوي وجبة العشاء على الفواكه والخضار وعلى البذور الصحية. وهذا يعني انه يمكن الجسم استخدام الدهون التي تتجمع في مناطقه المختلفة ليلاً. لكن من المهم تجنب تناول حبوب الفطور المحلاة.

- وذكرت الخبيرة في كتابها انه من الممكن ان يخسر بعض الاشخاص من خلال اتباع رجيم المتزوجات حديثاً ما يقرب من 4 كيلوغرامات في شهر. واضافت ان آخرين قد يخسرون 7 كيلوغرامات. ونبهت الى انه يجب بعد ذلك الحرص على اتباع نظام حياتي صحي. وفي هذه الحالة يجب التوقف عن تناول الدهون الضارة والسكريات وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات وشرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة 3 مرات اسبوعياً على الاقل.



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