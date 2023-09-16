شكرا لقرائتكم 10 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر في الدم.. احذروها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصي الجمعية الأميركية للسكري ببدء فحص السكري لدى معظم البالغين بداية من سن 35 عامًا، ولمن يعانون من السمنة قبل سن 35 عامًا. وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يحذر الخبراء من تناول بعض الأطعمة والمشروبات، بعضها لا يخطر على البال، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم، كما يلي:

1. صودا الدايت

توصلت الدراسات إلى أن تناول المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية، مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، يزيد من مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.

مادة اعلانية

2. دقيق الشوفان سريع التحضير

يمكن أن يكون دقيق الشوفان مفيدًا لفقدان الوزن، لكن نظرًا لأنه تتم معالجته وتجريده من الألياف، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم.

3. عصير البرتقال

يؤدي عصر البرتقال إلى إزالة الألياف وبالتالي يبطئ تحلل النشا إلى غلوكوز، لذا فإنه يُوصى بتناول الفاكهة بدل من العصير لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

4. الخبز

يحتوي الخبز الأبيض والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع GI، مما يعني أنه يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة وبشكل حاد.

5. حساء جاهز

يحتوي الحساء الجاهز أو سريع التحضير على الكثير من السكر المضاف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

6. العنب

يحتوي العنب على نسبة عالية من السكر ومنخفض نسبيًا في الألياف، مما يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

7. ألواح الطاقة

على الرغم من الترويج لألواح الطاقة بأنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن فإنها تحتوي على كمية كبيرة أو أكثر من السكر والكربوهيدرات مثل بعض ألواح الحلوى التقليدية.

8. أرز بني

يمتاز الأرز البني بفوائد صحية أكثر صحة من الأرز الأبيض، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات بشكل عام، لذلك غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

9. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من النشا ويمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

10. القهوة

يمكن أن يسبب الكافيين ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم عن طريق إثارة استجابة هرمونية في الجسم.