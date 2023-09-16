شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الأرق.. اعرفى إزاى ترخى أعصابك وتقدرى تنامى فى دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرق وعدم النوم بسهولة من المشاكل التي يعانى منها الكثيرون، قد يكون الأرق ناتجًا عن مشكلة صحية وهنا يجب زيارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه، وقد تكون بسبب اضطراب نفسى أو الضغوطات الحياتية وهنا يجب أيضًا تخفيف حدة التوتر والبعد عن الضغوطات النفسية.

وحسب ما ذكره موقع dailyrecord شارك مدرب اللياقة البدنية، جاستن أجوستين، "طريقة عسكرية" معتمدة للنوم، يزعم أن 96% من الأفراد الذين يتقونها ينامون خلال دقيقتين من إغلاق أعينهم.

وأوضح جاستن، أن وفقًا لبحثه، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من تركيزهم، والذي نعلم جميعا أنه يتناقص مع قلة النوم".

وقال فيها إنه أولا، أنت بحاجة إلى تهدئة جسمك والاسترخاء بشكل منهجي، بدءا من الرأس إلى أخمص القدمين.

وقال جاستن: ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك أرخ عينيك وخديك وفكك وركز على تنفسك. ثم تأكد من أن كتفيك غير متوترتين. أنزلها إلى أدنى مستوى ممكن وحافظ على ذراعيك إلى جانبك، بما في ذلك يديك وأصابعك.

تخيل هذا الإحساس الدافئ ينتقل من رأسك إلى أطراف أصابعك، وخذ نفسا عميقا وأخرجه ببطء، مع إرخاء صدرك وبطنك وصولا إلى فخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك.

مرة أخرى، تخيل هذا الإحساس الدافئ يتدفق من قلبك إلى أصابع قدميك ثم قم بتصفية ذهنك من أي ضغوط.

وأوصى جاستن بالتفكير في سيناريوهين:

-الاستلقاء في زورق في بحيرة هادئة، ولا يوجد فوقك سوى سماء زرقاء صافية.

-الاستلقاء على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة حالكة السواد.

وأضاف جاستن: "في أي وقت عندما تبدأ في التفكير في أي شيء آخر أو عندما تبدأ في تشتيت انتباهك، كرر هذه الكلمات لمدة عشر ثوان – "لا تفكر، لا تفكر".