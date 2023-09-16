شكرا لقرائتكم خبر عن التقدم فى السن يجعلك عرضة للإصابة باضطرابات صحية بالجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معدلات متوسط ​​العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم، وبالتالي انتشار الأمراض المرتبطة بالشيخوخة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل، وهشاشة العظام، وإعتام عدسة العين، ومرض الزهايمر.

التقدم في السن يجعلك عرضة للإصابة باضطرابات صحية في الجهاز الهضمي، كما أن كبار السن معرضون أيضًا للشعور بالوحدة والاكتئاب.

كشفت دراسة نشرت مؤخرًا في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد السريرية وفقًا لموقع "healthsite"، عن أن كبار السن الذين يعانون من مرض في الجهاز الهضمي من نوع ما هم أكثر عرضة للشعور بالوحدة والاكتئاب .

العلاقة بين أمراض الجهاز الهضمي والصحة النفسية

وفحصت الدراسة التي أجراها فريق من أطباء الجهاز الهضمي والكبد معدلات الشعور بالوحدة والاكتئاب والعزلة الاجتماعية لدى كبار السن من الأميركيين الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي أو لا يعانون منها.

بشكل عام، أفاد 60.4% من المشاركين الذين يعانون من مرض في الجهاز الهضمي أنهم يشعرون بالوحدة، بينما أفاد 55.6% من المشاركين الذين لا يعانون من مرض في الجهاز الهضمي أنهم يشعرون بالوحدة.

تم الإبلاغ عن الاكتئاب الشديد لدى 12.7% من كبار السن المصابين بأمراض الجهاز الهضمي مقارنة بـ 7.5% لدى المشاركين الذين لا يعانون من أمراض الجهاز الهضمي.

أهمية الكشف عن الاكتئاب والشعور بالوحدة لدى المرضى الأكبر سنًا

يشدد أطباء الجهاز الهضمي على أهمية فحص المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي بحثًا عن الاكتئاب والشعور بالوحدة بالإضافة إلى أعراضهم الجسدية.

يمكن أن تؤدي الوحدة أيضًا إلى تعريض كبار السن لخطر الإصابة بالخرف وغيره من الحالات الطبية الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسمنة وحتى الموت.

بعض النصائح لحماية صحة الجهاز الهضمي مع تقدم العمر

تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة التي قد تنشأ مع تقدم العمر الإمساك، ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، والتهاب الرتج، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.