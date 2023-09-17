شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الخضيري”: أفضل ريجيم ودايت هو تعديل نظامك الغذائي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات
قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري؛ إن معظم الأدوية والكبسولات التي يزعمون أنها تخفّف الوزن، وكل أنواع الإبر الجديدة كـ”أوزمبيك ومونجارو وساكسيندا وفيكتوزا”، إذا تُركت يرجع الوزن أشد مما سبق، ومعها المشكلات الصحية المصاحبة.
وأوضح “الخضيري”؛ عبر حسابه على منصة إكس” -“تويتر” سابقاً-، أن أفضل ريجيم ودايت هو تعديل نظامك الغذائي.
وأضاف: “خفّف بشدة من المعجنات والمخبوزات والمقليات والسكريات أو اتركها فترات، ولو متقطعة مع التقليل، وأكثر من الخضار والفاكهة والورقيات ومارس المشي والحركة”.