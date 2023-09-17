“الخضيري”: أفضل ريجيم ودايت هو تعديل نظامك الغذائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري؛ إن معظم الأدوية والكبسولات التي يزعمون أنها تخفّف الوزن، وكل أنواع الإبر الجديدة كـ”أوزمبيك ومونجارو وساكسيندا وفيكتوزا”، إذا تُركت يرجع الوزن أشد مما سبق، ومعها المشكلات الصحية المصاحبة.

وأوضح “الخضيري”؛ عبر حسابه على منصة إكس” -“تويتر” سابقاً-، أن أفضل ريجيم ودايت هو تعديل نظامك الغذائي.