«الغذاء والدواء»: جميع مكونات مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية آمنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تعتبر آمنة وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة.

وشددت على أن الضرر الناتج عن مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية.

حيث أشارت الهيئة إلى أن المشروبات الغازية محضرة من محلول سكري مضاف إليه مكسبات الطعم والمواد الملونة ومشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون، في حين أن المياه الغازية هي عبارة عن ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون، وقد تنتج أضرار بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بشكلٍ عام لاحتوائها على السكر المضاف.