شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات خبراء الصحة بضرورة تلقى الأطفال لقاح الحصبة والعزل 21 يومًا عند الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات في إنجلترا رسائل إلى أولياء أمور الأطفال في سن المدرسة، تحثهم فيها على التحقق من حصول أطفالهم على جرعتي لقاح الحصبة MMR والتي تشمل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.



تلقى لقاح الحصبة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فان أولئك الذين لا يتمتعون بالحماية يتعرضون للعزل من المدرسة لمدة 21 يومًا إذا كان أحد الطلاب في مدرستهم مصابًا بالعدوى القاتلة، في محاولة لمنعهم من نشر المرض.

وحذر رؤساء الصحة من أن لندن - التي لديها أقل نسبة استيعاب للقاح MMR في البلاد - معرضة لخطر تفشي المرض الذي قد يصيب ما يصل إلى 160 ألف شخص ، حيث حذرت المجالس الطلابية من أن التلاميذ الذين لم يحصلوا على جرعتين من اللقاح الذي يحمي من الحصبة قد يُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع.

نشهد حاليًا زيادة في حالات الحصبة المنتشرة في أحياء لندن المجاورة، لذا فهذا هو الوقت المناسب للتأكد من تطعيم MMR لطفلك، والذي لا يحمي طفلك من الحصبة فحسب، بل أيضًا من النكاف والحصبة الألمانية، قد يُطلب من أي طفل تم تحديده على أنه كان على اتصال وثيق بحالة مرض الحصبة دون أن يتمتع بحالة تطعيم مرضية، أن يعزل نفسه لمدة تصل إلى 21 يومًا.



الحصبة والتطعيم

وقال التقرير الذى نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، ستعمل الفرق الصحية مع المدارس لتقديم المشورة بشأن الخطوات التالية لجهات الاتصال الوثيقة التي لم تحصل على لقاح MMR ، وإصدار أدوية وقائية ضد الحصبة للمخالطين الوثيقين للطفل الذي يعاني من ظروف صحية ضعيفة واحتمال استبعاده لمدة تصل إلى 21 يومًا.

وأضاف، إنه يمكن أيضًا أن يُطلب من أشقاء طفل غير مُطعم وكان على اتصال وثيق بحالة مرض الحصبة أن يعزلوا أنفسهم، ومع ذلك، قال المسؤولون إن هذا العزل ليس صارما مثل تلك المفروضة خلال جائحة كورونا.

سيتم منع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة وطلب منهم عدم الاختلاط مع الأطفال الآخرين والضعفاء من الأطفال والنساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، لكن لا يزال بإمكانهم مغادرة منازلهم لممارسة أنشطة أخرى.

يقول رؤساء الصحة إنه على الرغم من أن العزلة لمدة 3 أسابيع مزعجة، إلا أنها تمنع انتشار الحصبة بين الأطفال – الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة المزيد منهم بمرض خطير.

وقالت الدكتورة فانيسا صليبا، استشارية علم الأوبئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA تنتشر الحصبة بسهولة شديدة ويمكن أن تكون خطيرة، خاصة عند الأفراد الضعفاء مثل الرضع والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة.



الحصبة واللقاح

يُنصح الحالات بالبقاء خارج الحضانة أو المدرسة أو العمل حتى 4 أيام على الأقل من ظهور الطفح الجلدي لأول مرة لمنعهم من نشر العدوى للآخرين.

عندما تكون هناك حالات مرض الحصبة أو تفشي المرض في دور الحضانة أو المدارس، سيقوم فريق حماية الصحة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA بتقييم الوضع مع المدرسة والشركاء المحليين الآخرين وتقديم المشورة للموظفين والتلاميذ، حيث سيُطلب من أولئك الذين لم يحصلوا على لقاحات MMR الخاصة بهم اللحاق بالركب بشكل عاجل للمساعدة في وقف تفشي المرض وتقليل الاضطراب في المدارس."

وقالت الصحيفة، إنه يتكون لقاح الحصبة MMR، الذي يوفر حماية مدى الحياة من الأمراض، من جرعتين وهو فعال بنسبة 99 %في الوقاية من الإصابة بالحصبة، في المملكة المتحدة، يتم إعطاء الجرعة الأولى عندما يبلغ الطفل عامه الأول ويتم إعطاء الجرعة الثانية عندما يبلغ ثلاث سنوات وأربعة أشهر.



من يتلقى لقاح الحصبة

يمكن أن تسبب الحصبة، التي تؤدى في الغالب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا والطفح الجلدي، مضاعفات صحية خطيرة جدًا وحتى مميتة إذا انتشرت إلى الرئتين أو الدماغ، حيث يحتاج واحد من كل 5 أطفال يصابون بالحصبة إلى الذهاب إلى المستشفى، بينما يصاب واحد من كل 15 بمضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا أو الإنتان، واهم سبب يجعل الحصبة خطيرة للغاية هو أنها شديدة العدوى.

ويقدر مسؤولو الصحة أن 9 من كل 10 أطفال غير مطعمين سوف يصابون بالمرض إذا كان طفل واحد فقط في الفصل الدراسي مصابًا بالعدوى.

ويشعر الأطباء بالقلق بشكل متزايد من أن مرض الحصبة، الذي تم إبعاده منذ فترة طويلة بسبب اللقاحات، يمكن أن يعود بسبب انخفاض امتصاصه.