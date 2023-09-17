4 أشكال كرش لا علاقة لها بالوزن الزائد... هكذا تتخلصين منها

بيروت - نادين محمد - قد تتمتعين بالرشاقة وتتناولين طعاماً صحياً. إلا أنّك لا تتمكنين رغم ذلك من التخلص من الكرش. ففي بعض الحالات لا يرتبط انتفاخ البطن بالوزن الزائد، بل بأسباب أخرى. اكتشفيها وتعرفي إلى طرق التخلص منها.

1 كرش التوتر

الشكل: يأخذ كرش في هذه الحالة شكل بطن منتفخ فوق السرة وتحتها.

الأسباب: متلازمة القولون العصبي، التوتر الدائم، تناول كمية كبيرة من الكافيين.

العلاج:- استرخي قبل النوم، تنفسي بعمق، استمتعي بحمام دافئ لوقت طويل قبل الذهاب إلى السرير.

ركّزي على الأطعمة الغنية بالماغنيزيوم مثل المكسرات النيئة والخضار الخضراء.

-لا تقومي بالتمارين الرياضية المكثفة. مارسي تمارين القلب واليوغا والمشي. فالتمارين القاسية تعزز إفراز هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر.

2 كرش الدولاب

الشكل: يبدو البطن في هذه الحالة ممتلئاً مثل دولاب السباحة عند جانبيه.

الأسباب: استهلاك كمية كبيرة من السكّر وعدم القيام بالنشاطات البدنية.

العلاج: -مارسي التمارين بانتظام وخصوصاً تمارين القرفصاء.

-لا تتناولي الكثير من السكّر. واستبدلي الحلويات بعصير الفواكه والمخفوقات الطبيعية والفواكه المجففة.

-تناولي الأطعمة الغنية بالدهون الجيدة مثل اللحوم غير الدسمة والبيض والمكسرات والأفوكادو.

3 -كرش الولادة

الشكل: يظهر عادة لدى النساء بعد الولادة.

الأسباب: بعد الولادة ينخفض الرحم عن مستواه الطبيعي وتصبح عضلات منطقة الحمل ضعيفة. وهذا يسبب ارتخاء بطنك.

العلاج: مارسي تمارين شدّ المعدة لتحصلي على بطن مسطح. وتناولي الأطعمة التي تحتوي على الدهون الجيدة مثل الزيتون والمكسرات النيئة.

4 - البطن المنخفض

الشكل: يظهر هذا البطن لدى بعض النساء النحيفات جداً.

الأسباب: التواء العمود الفقري.

العلاج: تناولي الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل والخضار الورقية.

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