أفضل الأطعمة لخفض مستوى الكوليسترول في الجسم

قد يصاب أي شخص بارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم لعدة أسباب، ويمكن التحكم في بعضها مثل تغيير عادات نمط الحياة، في حين ان البعض الآخر لا يمكن التحكم فيه، لذلك من الضروري الإهتمام بالجزء الذي يمكن التحكم فيه، فذلك يساعد في تقليل المخاطر.

يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم وتحسين أعراض ارتفاع الدهون الثلاثية وحماية القلب، من بينها:

- زيت الزيتون: استخدم زيت الزيتون ضمن نظامك الغذائي كبديل لباقي الدهون، فهو يقلل من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.

- الألياف: تقلل الألياف القابلة للذوبان امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. ويؤدي تناول خمسة إلى عشرة غرامات من الألياف القابلة للذوبان يومياً إلى خفض نسبة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يُعرف بالكوليسترول الضار. وتوجد هذه الألياف القابلة للذوبان في أطعمة مثل البقوليات والتفاح والكمثرى.

- السمك: تحتوي الأسماك الدهنية على مستويات عالية من أحماض أوميغا3 الدهنية التي يمكن أن تقلل من الدهون الثلاثية. ويمكن أن تساعد هذه دهون الأسماك أيضاً على خفض ضغط الدم وتقليل احتمال الإصابة بجلطات دموية. أما الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لنوبات قلبية، فقد تقلل أحماض أوميغا 3 من احتمالات الموت المفاجئ.

لا تؤثر أحماض أوميغا 3 الدهنية على مستويات الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة، غير أنها قد تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة مستويات الكوليسترول الدهني مرتفع الكثافة، أو ما يُعرف بالكوليسترول النافع.

- المكسرات: يمكن للجوز واللوز وغيره من المكسرات تحسين مستوى الكوليسترول في الدم. فهي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتقلل احتمال إصابة مرضى القلب بنوبات قلبية.

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