يحتفي العالم في الـ15 من شهر سبتمبر باليوم العالمي للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية، لاطلاع الجمهور على الأعراض والتشخيص المبكر والعلاج.الجهاز الليمفاوي هو جزء من جهاز المناعة، حيث يتدفق سائل شفاف يسمى "اللمف" عبر الأوعية الليمفاوية، ويحتوي على خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى المعروفة باسم "الخلايا الليمفاوية".

وعندما تفقد الخلايا الليمفاوية المصابة خصائصها في مكافحة العدوى؛ يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

تشير الأورام الليمفاوية إلى أنواع السرطان التي تبدأ في الجهاز الليمفاوي (الغدد الليمفاوية المختلفة حول الجسم) عندما تنمو خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية، وتبدأ بالتجمع في أجزاء معينة من الجهاز الليمفاوي. مع الإشارة إلى أن الأورام الليمفاوية هي سادس أكثر أشكال السرطان شيوعاً بشكل عام (باستثناء سرطان الجلد غير الميلانيني).

أنواع سرطان الغدد الليمفاوية

هناك نوعان رئيسيان من سرطان الغدد الليمفاوية، ينتشران ويتم علاجهما بشكل مختلف:

- سرطان الغدد الليمفاوية لاهودجكين (الذي يمثل حوالي 90% من الأورام اللمفاوية).

- سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين.

هناك حوالي 40 نوعاً فرعياً من سرطان الغدد اللميفاوية اللاهودجكين، وهي تختلف في سرعة نموها وانتشارها، والأعراض المُصاحبة لها.

العلاقة بين النظام الغذائي والإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

يزداد خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين مع اضطرابات الجهاز المناعي (المصدر: Freepik)



أكدت دراستان جديدتان وجود أدلة تشير إلى أن عادات الأكل قد تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين (NHL)، وتضمنت الدراستان مقارنة عادات الأكل لدى مجموعة لديها سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، ومجموعة غير مُصابة بالمرض.

زاد معدل الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين بنسبة 74 بالمائة من عام 1975 إلى عام 2002.

يمثل سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين أقل من 12 بالمائة من حالات سرطان الغدد الليمفاوية، بينما ويشار إلى الباقي باسم سرطان الغدد الليمفاوية لاهودجكين، والذي يتضمن أكثر من 30 نوعاً مختلفاً قد يكون لها أسباب مختلفة.

يزداد خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين مع اضطرابات الجهاز المناعي، مثل الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والأدوية المثبطة للمناعة.

ومرض الاضطرابات الهضمية، وهو اضطراب ينطوي على رد فعل مناعي تجاه الغلوتين الموجود في القمح وبعض الحبوب الأخرى، يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

وقد تشارك أيضاً بعض الفيروسات والبكتيريا في تعزيز فرص الإصابة، فعلى سبيل المثال، تُزيد بكتيريا الملوية البوابية المرتبطة بقرحة المعدة من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية في جدار المعدة.

ويُعد التعرض المستمر لبعض المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الصناعية أحد عوامل الخطر المحتملة.

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وفي دراسة أمريكية، واجه أولئك الذين تناولوا كمية كبيرة من الخضروات خطراً أقل بنسبة 42% من أولئك الذين تناولوا كميات أقل.

وفي دراسة إيطالية، واجه أولئك الذين تناولوا الكثير من الخضروات خطراً أقل بنسبة 51% من أولئك الذين تناولوا كميات أقل، كما يبدو أن تناول المزيد من الفاكهة يقلل من المخاطر في هذه الدراسة.

وقد قارنت دراسات سابقة بين استهلاك الفاكهة والخضروات وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين؛ إذ يقول الباحثون إن هذا يمكن أن يأتي من مضادات الأكسدة العديدة الموجودة في هذه الأطعمة والمركّبات النباتية الطبيعية التي تمنع تلف الحمض النووي الناتج عن الجذور الحرّة والمواد المسرطنة.

كيف يؤثر النظام الغذائي على جهاز المناعة؟



قد يؤثر نظامنا الغذائي على مخاطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين؛ من خلال تأثيراته على جهاز المناعة لدينا، إذ ربطت الدراسات بين زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين مع ارتفاع استهلاك البروتين الحيواني والدهون المشبعة واللحوم الحمراء المقلية وأطعمة الألبان، وانخفاض المخاطر مع استهلاك الأسماك.

يمكن أن تكون هذه الارتباطات على صلة بنتائج بعض الدراسات التي تشير إلى أن بعض الدهون الموجودة في هذه الأطعمة تعزز وظائف المناعة، بينما تؤدي الدهون الأخرى إلى نظام مناعي أقل صحة.

أحد العوامل المرتبطة بشكل متزايد بخطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى العديد من أنواع السرطان الأخرى، هو السمنة، فقد وجدت مقارنة ما يقرب من 1000 كندي مُصاب بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين و3000 كندي غير مُصاب، أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بنسبة 36 إلى 59 بالمائة لدى النساء والرجال على التوالي.

كما يبدو أن انخفاض النشاط البدني وزيادة استهلاك السعرات الحرارية يزيدان من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين في هذه الدراسة.

وفي النهاية، يبدو أن خطوات تقليل خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية تتضمن نفس الخيارات التي تقلل من خطر الإصابة بسرطانات أخرى، وهي اعتماد نظام غذائي نباتي في الغالب مع مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه، والتحكم في حصص الطعام، والحفاظ على النشاط البدني؛ بهدف الوصول إلى وزن صحي.

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