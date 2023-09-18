شكرا لقرائتكم خبر عن التأمل لمدة 45 دقيقة يوميا يساعد فى خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الإرشادات وفقا للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم إلى أن مرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالتوتر يجب أن يحاولوا التأمل لمدة 45 دقيقة يوميًا، الأمر الذى قد يساعد فى ضبط مستويات ضغط الدم، هذا بجانب الإقلاع عن التدخين والتقليل من تناول الملح.

وقال البروفيسور بريان ويليامز، المؤلف المشارك وفقا لموقع "express": "هذه الأشياء تقدم مساهمة مهمة في الحد من آثار التوتر على نظام القلب والأوعية الدموية".

يجب أن تكون قادرًا على تخصيص نصف ساعة يوميا للحصول على القليل من الوقت لنفسي والتخلص من الضغط والاسترخاء، سواء كان ذلك الاستماع إلى الموسيقى، أو الذهاب في نزهة على الأقدام، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وممارسة بعض التمارين الرياضية.

ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي للوفاة المبكرة، وقد توصلت لجنة الخبراء إلى سلسلة من النصائح للمساعدة في تقليل هذه الحالة، تشمل التأمل اليومي، والتنفس العميق، واليوجا، واليقظة الذهنية، و25 دقيقة من الموسيقى الهادئة - مع التركيز على الإيجابيات وأداء الأعمال الطيبة لتعزيز إحساسك بالرفاهية.

من النصائح المفيدة الأخرى تناول الأسماك أو تناول أقراص زيت السمك أوميجا 3، وتناول البروبيوتيك والألياف لتعزيز صحة الأمعاء – كل ذلك مع الحفاظ على النشاط البدني والحصول على قسط كافٍ من النوم.

طرق لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

زيادة نشاطك البدني خلال اليوم

قلل من تناول الصوديوم عن طريق تقليل تناول الملح

الحفاظ على وزن صحي

التوقف عن التدخين

انتبه لأرقام ضغط الدم لديك