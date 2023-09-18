شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح فعالة للتخلص من الأفكار السلبية للحفاظ على صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن الأفكار السلبية يمكن أن تكون ناجمة عن عوامل مختلفة، مثل التجارب السابقة أو التوتر أو القلق أو مشاكل الصحة النفسية الأساسية، ومن الضروري أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند محاولة فهم سبب وجود أفكار سلبية مستمرة لدى بعض الأشخاص، في هذا التقرير نتعرف على نصائح فعالة للتخلص من الأفكار السلبية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التخلص من الأفكار السلبية

قبل أن تتعلم كيفية التعامل مع الأفكار السلبية، من المهم التعرف عليها إنه ينطوي على الوعي الذاتي ومراقبة حوارك الداخلي يمكنك أيضًا البحث عن أنماط النقد الذاتي أو التشاؤم أو المخاوف غير المنطقية. إليك ما يجب فعله:

1. اليقظة الذهنية

يمكن أن تساعدك ممارسة اليقظة الذهنية وهى الانتباه لأفكارك على مراقبة أفكارك دون أي حكم سيسمح لك ذلك بالتخلي عن السلبية التي كانت في عقلك.

2. العلاج السلوكي المعرفي

هذا هو النهج العلاجي الذي يساعد على تحديد وتحدي أنماط التفكير السلبية واستبدالها بأنماط أكثر إيجابية.

3. التأكيدات الإيجابية

استخدم العبارات الإيجابية لمواجهة الحديث السلبي عن النفس وتعزيز احترامك لذاتك وثقتك بنفسك وفقا لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن الكلمات التي نختارها مهمة، لذا فإن قول اقتباسات قصيرة إيجابية يمكن أن يساعد في مكافحة التوتر.

4. كتابة يومياتك والامتنان

اكتب بانتظام الأشياء التي تشعر بالامتنان لها لتحويل تركيزك من السلبية إلى الإيجابية.

لا يقتصر التمرين على فقدان الوزن أو بناء العضلات. ومن المعروف أيضًا أنه يفرز الإندورفين، والذي يعتبر بمثابة معزز طبيعي للمزاج. لذلك، يمكن أن يساعد في مكافحة الأفكار السلبية أيضًا.

6. الدعم الاجتماعي

تحدث إلى أصدقائك أو عائلتك أو المعالج عن أفكارك السلبية. يمكن أن توفر المشاركة راحة عاطفية ووجهات نظر مختلفة. لكن عليهم أن يكونوا متفهمين وداعمين.

7. الحد من التعرض للسلبية

العالم مليء بالسلبية، ويمكنك أن تقرأ عنها في الصحف أو المواقع الإلكترونية أثناء مشاهدتها على شاشة التلفزيون لكن حاول تقليل التعرض للأخبار السلبية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البيئات السامة التي قد تثير الأفكار السلبية.