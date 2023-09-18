مجلس الصحة الخليجي: واجهوا تعب العمل بالتنفس العميق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نصح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بمواجهة تقلبات المزاج والتعب والاستنزاف والنسيان وقلة التركيز في العمل، بالحرص على التنفس العميق، مع أخذ قسط من الراحة.

وأوضح المجلس أن التنفس العميق يُساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق وزيادة التركيز واليقظة وتعزيز تدفق الأكسجين إلى الدم.

وحول طريقة التنفس الصحيح، أكد أنه يجب أخذ النفس عبر الأنف واستخراجه من الأنف أيضاً، إلى جانب الحرص على ممارسته من دقيقة إلى ثلاث دقائق للاستفادة من التمرين بشكل كافٍ.