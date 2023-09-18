دراسة علمية.. إدمان الإمفيتامين يصيب بالزهايمر في سن مبكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جامعة الملك عبد العزيز.

الخليج 365 - متابعات

ربطت دراسة علمية صادرة عن كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز، إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة.

وهدفت الدراسة، التي أجريت على عددٍ من مدمني مادة الإمفيتامين بأحد مستشفيات الأمل للطب النفسي، تتراوح أعمارهم ما بين 23 – 40 سنة، إلى فهم كيفية ارتباط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة خلاف ما جرت عليه العادة.

وأوضحت مُعدة الدراسة الأستاذ المشارك في العلوم العصبية رئيسة وحدة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عزيزة راشد الرفيعة، أن الدراسة أُجريت من خلال فحص عددٍ من المؤشرات الحيوية الالتهابية المتمثلة في بروتين ألفا أنتيكيموتريبسين، أحد مكونات لويحات الشيخوخة الموجودة في أدمغة المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر، وبروتين بي إي دي إيف، الذي يُعد من المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، حيث يرتفع مستواه عن الطبيعي، وثالث المؤشرات عبارة عن كيموكين إم أي بي، ويرتفع مستواه في الأوعية الدقيقة المشتقة من أدمغة مرضى الزهايمر فقط، مشيرة إلى أن النتائج المخبرية أظهرت ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثة في الدم لدى الأشخاص المدمنين عن المستوى الطبيعي لدى مقارنتهم بالأشخاص الأصحاء، كما هو الحال في مرضى الزهايمر. وأضافت أن هذه التغييرات في المؤشرات الحيوية الالتهابية تكون مرتبطة ببداية مرض الزهايمر في سن مبكرة لدى مدمني مخدرات الإمفيتامين، مؤكدة أن نتائج الدراسة أثبتت أن إدمان الإمفيتامين في سن مبكرة قد يسبب مشكلات جسدية وعقلية حادة، بما في ذلك ارتفاع علامات الالتهاب المسببة لمرض الزهايمر الذي يعد أحد الاضطرابات العصبية الأكثر شيوعاً.