إبتعدي عن هذه الأخطاء الشائعة التي تمنع فقدانك للوزن

بيروت - نادين محمد - كثيراً ما نحدد موعداً للبدء بـ الرجيم ونرجئه، وعندما نتخذ القرار ونبدأ باتباع حمية غذائية ما، سرعان ما نتوقف بسبب عدم خسارتنا للوزن التي نتوخاها، وهذا مرده إلى أخطاء شائعة الحدوث نرتكبها تحول دون فقداننا للوزن.

ما هي هذه الأخطاء؟ الإجابة مفصلة ستجدينها سيدتي في سطور هذا المقال....

أسباب فشل الرجيم

قبل البدء باتباع حمية لـ إنقاص الوزن لا بد من معرفة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فشله، وهذا يتيح تجنبها والتنبه إلى بعض الأمور التي غالباً لا نعرها اهتماماً، ظناً منا أنها أمور صغيرة ولا تحدث فرقاً، لكنها في الواقع، قد تؤثر على حرق الدهون، على لاستمرار بالرجيم وغير ذلك... وهذه الأسباب، وبحسب خبراء التغذية هي:

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تجاهل الوجبات

تعتقد الكثير من النساء أن الاكتفاء بوجبة أو اثنتين يساهم إلى حدٍّ كبير في إنقاص الوزن، وهذا من الأخطاء التي تقف حائلاً في عملية التخلص الوزن الزائد، وبالتالي تخطي الوجبات، خاصة منها وجبة الفطور تودي إلى نتائج عكسية.

الحرمان

إهمال الجسم وحرمانه من الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية ويحتاجها يحول دون متابعة الرجيم، بسبب فقدانه الطاقة والرغبة الشديدة في تناول الأغذية المحروم منها، وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى استعادة الجسم الوزن الذي خسره، لا بل قد يكتسب المزيد. لذا ينصح الخبراء الابتعاد عن الحميات القاسية والسريعة واتباع الأنظمة التي يطلقون عليها تسمية " أسلوب صحي طويل الأمد ".

نوعية الأطعمة

كثيراً ما نتحايل على الحمية التي نتبعها، معتقدات بأن وجبة أو قطعة من الحلوى لن تحدث فرقاً، ولكننا مخطئات، فالجسم إبان الرجيم على استعداد لامتصاص السكريات والدهون بنسب مضاعفة. وبالتالي، نفشل في تحقيق الهدف من الحمية التي نتبعها. لذا، يفضل استشارة خبير مختص يضع برنامجاً غذائياً طويل الأمد يحتوي على جميع العناصر المفيدة والأغذية المتنوعة والغنية بالألياف التي تمنح شعوراً بالامتلاء، ما يساهم في كبح الشهية.

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عدم ممارسة التمارين الرياضية

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تعتقد بعض النسوة أن الاكتفاء بالسعرات الحرارية القليلة المستهلكة كافية لخسارة الوزن، وهذا في الواقع اعتقاد خاطىء! يجب أن يترافق أي رجيم متبع مع نشاط بدني لزيادة معدل حرق السعرات الحرارية والدهون التي يخزنها الجسم. 30 دقيقة في اليوم ولمدة 5 مرات في الأسبوع كافية لإنجاح حميتك الغذائية.

الاستسلام

تختلف عملية خسارة الوزن بين فرد وآخر، إذ تلعب عوامل عدة في نجاح أو فشل الرجيم، مثل الجنس، العمر، أسلوب الحياة وغير ذلك... فعند عدم ملاحظة نقصان للوزن بشكل سريع، غالباً ما يتم التوقف عن اتباع الحمية. علماً أن الجسم عادة ما يخسر من وزنه في الأسبوع الأول بشكل سريع، ثم تصبح عملية خسارة الوزن بوتيرة بطيئة، لا بل قد تمر بمرحلة ثابتة. لذا ينصح متبع الحمية بوضع هدف واقعي في إنقاص الوزن لا يتجاوز الكيلوغرام خلال أسبوع.



تقليل السعرات الحرارية

نوهنا إلى هذا الأمر في فقرة سابقة تحت عنوان الحرمان. فاختيار الحميات التي ترتكز على كمية محددة من السعرات الحرارية يعد أمراً ضرورياً لنجاح الرجيم، ولكن ليس بطريقة مبالغة بها! يشدد الخبراء على أن اتباع الحميات القاسية التي ترتكز على نسب قليلة جداً من السعرات الحرارية يبطىء من عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي سيدخل الجسم في مرحلة الجوع ويحتفظ بالدهون.



الوقت بين الوجبات

يلعب دوراً مهماً في عملية إنقاص الوزن، فتناول 3 وجبات رئيسية ذات حصص كبيرة وفي فترات متباعدة يشعر متبع الحمية بالجوع بينها، لذا ينصح بتقسيم الوجبات إلى 4 أو 5 وجبات على مدار اليوم بحصص صغيرة، ما يكبح الشهية ويقلل من كمية الطعام المتناولة.

أسباب أخرى تمنع فقدان الوزن

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إلى ذلك، هناك أخطاء شائعة، عادة ما يتم ارتكابها خلال الرجيم، أو حتى خلال اتباع نظام غذائي عادي تحول دون فقدان الوزن، لا بل تضر بالصحة، وهي:

تناول الطعام بسرعة، ما يؤدي إلى زيادة كمية الطعام المتناولة دون إدراك ذلك، لذا يُنصح بتناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.

الاستعاضة عن تناول الفاكهة بالعصائر، أحد أسباب عدم خسارة الوزن، لأن ثمار الفاكهة كاملة تحتوي على الألياف التي تمنح شعوراً بالامتلاء، في حين أن العصائر من السوائل ترفع من معدلات الشعور بالجوع.

عدم شرب كميات كافية من الماء، إذ ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال فترة الليل. فالنوم بمعدل 7 إلى 8 ساعات يساهم في تنظيم عملية إفراز الهرمونات في الجسم، بما في ذلك هرمون الجوع.



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