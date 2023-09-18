شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة توقف نزيف بالمخ وترمم عظم جمجمة مصاب في مستشفى الرس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات
وأفاد تجمع القصيم الصحي، أن المريض سبق وأن خضع لعملية استئصال جزء من عظمة الجمجمة وزرعت بالبطن في أحد المستشفيات، لافتاً النظر إلى أن الفريق الطبي تمكن من متابعة حالته الصحية بشكل دقيق، وبعد استقرارها تم وقف النزيف وإرجاع عظمة الجمجمة لمكانها الطبيعي في عملية جراحية استغرقت قرابة الـ 3 ساعات.
وأكد التجمع أنه بعد التحقق من نجاح العملية ولله الحمد تم تنويم المصاب في قسم العناية ووضعه تحت الملاحظة الطبية، ومن ثم تحويله لقسم تنويم الجراحة ومتابعة حالته إلى أن استقرت بعد شفائه وغادر المستشفى.
وكان مستشفى الرس العام قد أجرى خلال النصف الأول للعام 2023م نحو 2300 عملية جراحية.