إنقاذ حياة ثلاثة توائم (خدج) في مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

أنقذت الفرق الطبية المتخصصة في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبي في المدينة المنورة ثلاثة مواليد توائم، وذلك بعد ولادتهم في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الأم وضعت أطفالها الثلاثة في الأسبوع الثامن والعشرون بولادة طبيعية، حيثُ لم تتجاوز أوزانهم 800 جرام للطفل الواحد، وعلى الفور تم نقلهم إلى العناية المركزة لحديثي الولادة، وتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، وتغذيتهم عبر الوريد في الأيام الأولى.

وبيَّن التجمع أنه تم وضع الأطفال الخدج تحت الرعاية الطبية المكثفة؛ حتى تحسنت حالتهم الصحية، واكتملت مراحل نموهم، وقد غادرت الطفلة الأولى بعد شهرين، فيما غادر الطفل الثاني المستشفى بعد شهرين ونصف، وكلاهما بصحة جيدة، فيما احتاج الطفل الثالث إلى تدخل جراحي في القلب بسبب وجود فتق أربي تكللت عمليته -ولله الحمد- بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف وهو بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة أجرى 7383 عملية ولادة، أُنجب فيها 7507 مواليد منذ مطلع العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.