صحة ورشاقة

أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات الأشعة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال 8 أشهر

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

الخليج 365 _ واس

كشفت إحصائية قسم الأشعة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أن عدد المستفيدين من مختلف الخدمات التي يقدمها القسم للمراجعين تجاوزت 49 ألف مستفيد خلال الفترة (يناير – أغسطس) من العام الحالي 2023م.
وبينت الإحصائية بحسب التفاصيل التي أوردها تجمع القصيم الصحي أن المجموع العام للمستفيدين من خدمات القسم حتى نهاية شهر أغسطس 2023م بلغ 49905 مستفيدين.
وأوضح التجمع أن عدد المراجعين المحالين لقسم الأشعة من قسم الطوارئ بالمستشفى في 8 أشهر كان قد بلغ 21890 مراجعاً، في حين استقبل القسم 14743 مريضاً محالاً من العيادات الخارجية بالمستشفى، فيما بلغ عدد المرضى المحالين للأشعة من أقسام التنويم 13272 مريضاً.
ولفت إلى أن عدد فحوصات الأشعة الكاملة بلغ 39835 فحصاً، أما حالات قراءة الموجات فوق الصوتية فقد بلغت 6857 حالة وبلغت فحوصات الشعاع المقطعي 1446 فحصاً، وفحوصات الرنين المغناطيسي 1241 فحصاً، بالإضافة إلى فحوصات التفوق الإشعاعي التي قدمت لعدد 526 مستفيداً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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