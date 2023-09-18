أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات الأشعة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال 8 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

الخليج 365 _ واس

كشفت إحصائية قسم الأشعة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أن عدد المستفيدين من مختلف الخدمات التي يقدمها القسم للمراجعين تجاوزت 49 ألف مستفيد خلال الفترة (يناير – أغسطس) من العام الحالي 2023م.

وبينت الإحصائية بحسب التفاصيل التي أوردها تجمع القصيم الصحي أن المجموع العام للمستفيدين من خدمات القسم حتى نهاية شهر أغسطس 2023م بلغ 49905 مستفيدين.

وأوضح التجمع أن عدد المراجعين المحالين لقسم الأشعة من قسم الطوارئ بالمستشفى في 8 أشهر كان قد بلغ 21890 مراجعاً، في حين استقبل القسم 14743 مريضاً محالاً من العيادات الخارجية بالمستشفى، فيما بلغ عدد المرضى المحالين للأشعة من أقسام التنويم 13272 مريضاً.

ولفت إلى أن عدد فحوصات الأشعة الكاملة بلغ 39835 فحصاً، أما حالات قراءة الموجات فوق الصوتية فقد بلغت 6857 حالة وبلغت فحوصات الشعاع المقطعي 1446 فحصاً، وفحوصات الرنين المغناطيسي 1241 فحصاً، بالإضافة إلى فحوصات التفوق الإشعاعي التي قدمت لعدد 526 مستفيداً.