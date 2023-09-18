أسباب انتفاخ البطن والغازات وطرق العلاج منها

بيروت - نادين محمد - يعاني بعض الأشخاص من مشكلة غازات المعدة و التي تنعكس في شكل آلام وربما تجشؤ متكرر أو غازات.

تنجم الغازات في المعدة عن الهواء الذي يبتلعه الشخص أثناء الأكل أو الشرب، ويتم إطلاقه من الفم على شكل تجشؤ. الغازات التي تتحول إلى انتفاخ في البطن سببها عدم قدرة الجسم على امتصاص أو هضم بعض الكربوهيدرات الموجودة في الأمعاء الدقيقة. وبمجرد مرور هذا الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء الدقيقة، تقوم البكتيريا بتفكيكه وإنتاج الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وأحيانًا الميثان.

الأسباب الرئيسية لغازات البطن:

1- الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والبقوليات والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

2- المشروبات الغازية.

3- العلكة.

4- تناول الطعام بسرعة كبيرة أو التحدث أثناء المضغ، مما يؤدي إلى ابتلاع المزيد من الهواء.

5- تناول المُحليات الصناعية.

6- الأمراض المعوية المزمنة مثل مرض الاضطرابات الهضمية وحساسية الطعام، مثل عدم تحمل اللاكتوز.

7- زيادة البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

من الشائع الشعور ببعض الغازات بعد تناول الطعام، وإطلاقها من خلال التجشؤ أو انتفاخ البطن. وفقا للمعهد الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، فإن إخراج الغازات حتى 25 مرة في اليوم أمر طبيعي. حسب (verywellhealth)

تراكم الغازات يتسبب في التجشؤ المستمر - المصدر freepik

ولكن إذا كنتِ تعاني من الغازات المؤلمة والإحراج الناتج عن انتفاخ البطن المزمن وذو الرائحة الكريهة، فيمكنكِ اتباع الخطوات التالية .

1. تجنبي الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات

إحدى طرق التخلص من الغازات هي تناول كميات أقل من الأطعمة المسببة للغازات والتي تحتوي على نسبة عالية من الفودماب، مثل السكريات قصيرة مثل:

الفواكه مثل التفاح والكمثرى

الخضروات مثل البروكلي، والكرنب، والبصل

الحبوب الكاملة

منتجات الألبان ، مثل الحليب، والجبن

توصلت دراسة بحثية نُشرت في فبراير 2021 في المجلة الأوروبية للتغذية إلى أن النظام الغذائي منخفض “الفودماب” يقلل من أعراض التهاب الجهاز الهضمي بدرجة معتدلة إلى كبيرة مقارنة بالنظام الغذائي عالي الفودماب.

في هذا الشأن ينصح الأطباء بالتجربة مع الاحتفاظ بمدونة طعام، كلما تناولتِ طعامًا تسبب في آلام المعدة أو الانتفاخ فعليكِ الامتناع عن تناوله مجددًا لأن هذا يعني أنه أحد مسببات الغازات لمعدتكِ.

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2. تجنبي المُحليات الصناعية

السوربيتول هو عنصر أساسي في أي علامة تجارية للعلكة الخالية من السكر وهو أحد مسببات الغازات. لكن بدائل السكر الموجودة في مقاهي القهوة التقليدية أو في المشروبات الغازية الشائعة ليست من النوع الذي يسبب الغازات.



3. تناولي الطعام والشراب ببطء

عندما يأكل الشخص أو يشرب بسرعة، يتسبب ذلك ابتلاع الكثير من الهواء، مما قد يسبب الغازات، تمهلي عند تناول الطعام.

النعناع يحد من الانتفاخ الغازات- المصدر freepik



4. جربي الأعشاب لتخفيف الغازات

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأعشاب قد تساعد في تخفيف الغازات الزائدة. على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت عام 2019 في (ويب ميد) أن زيت النعناع يحسن بشكل كبير أعراض متلازمة القولون العصبي ، وكذلك آلام البطن والانتفاخ. أيضًا الزنجبيل يساعد في تحسين عملية الهضم .

البابونج يساعد في عدد من مشاكل الجهاز الهضمي، واضطراب المعدة والانتفاخ والغازات المعوية، عن طريق استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

إذا ستمرت مشكلة الغازات وأصبحت أكثر شدة فيجب استشارة الطبيب لأنها قد تكون علامة على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي أكثر حدة مثل:

1- حساسية اللاكتوز

حساسية اللاكتوز هو عدم القدرة على هضم اللاكتوز والسكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان بشكل عام. ولاختبار حساسية اللاكتوز يشرب المريض نصف لتر أو اثنين من الحليب – يمكن أن يحتوي على أي نسبة من الدهون. ما يلي يخبر المرضى ما إذا كان ينبغي عليهم الحد من تناول الحليب. إذا كان تجنب الحليب يقلل من الأعراض، فقد تكوني مصابة بحساسية اللاكتوز .

2- القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي يتسبب في الألم في المنطقة السفلية من البطن. يمكنك التخلص من أعراض القولون العصبي من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب لتحديد الأطعمة المحفزة للغاز، والتي يمكن أن يساعدكِ فيها اختصاصي التغذية.

3- اضطرابات الجهاز الهضمي العلوي

التجشؤ العرضي أمر طبيعي، ولكن التجشؤ المتكرر قد يكون علامة على وجود اضطراب في الجهاز الهضمي العلوي . وتشمل هذه القرحة الهضمية ، أو مرض ارتجاع المريء، أو التهاب المعدة.



4- زيادة البكتيريا في المعدة

فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة يحدث هذا عندما تكون هناك كميات أعلى من الطبيعي من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة،. يمكن أن تؤدي البكتيريا الزائدة إلى أعراض الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال وفقدان الشهية.

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المصادر: (verywellhealth)- ويب ميد