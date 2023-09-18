طرق الوقاية من اكتئاب الخريف

كيف تحمي نفسك من اكتئاب الخريف وما هو هذا النوع من الاكتئاب؟ وما هي أسبابه وأهم أعراضه؟ تابع المقال الآتي للتعرف على أهم المعلومات المتعلقة باكتئاب الخريف.

اكتئاب الخريف وأعراضه

اكتئاب الخريف أو المعروف باسم الاكتئاب الموسمي هو حالة من الاكتئاب تتجلى بشكل أكبر خلال فصلي الخريف والشتاء وتتحسن أو تختفي تدريجياً في فصلي الربيع والصيف. يُعتقد أن سبب هذه الحالة يرتبط بتغير الساعة البيولوجية للإنسان التي تؤثر سلباً على كل من الهرمونات والنشاط العصبي في الجسم. يمكن أن تتضمن أعراض اكتئاب الخريف أحد الآتي:

انخفاض المزاج.

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق.

زيادة الشهية، وخاصةً الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

زيادة الرغبة في النوم وصعوبة الاستيقاظ في الصباح.

تعب وضعف عام في الجسم.

صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات.

شعور بالاكتئاب والعزلة الاجتماعية.

أسباب اكتئاب الخريف

على الرغم من أن السبب الرئيسي لاكتئاب الخريف ما زال غير معروف إلا أنه يعتقد أن بعض الأسباب والعوامل قد تزيد من فرصة ظهور هذه الحالة، فيما يلي أهم أسباب اكتئاب الخريف:

التقلبات في الإضاءة الطبيعية، انخفاض معدل الإضاءة نتيجة تراكم الغيوم أو ما إلى ذلك في فصل الخريف مقارنة مع باقي الفصول قد يؤدي إلى انخفاض واضح في مستويات السيروتونين (هرمون السعادة) وزيادة في هرمون الميلاتونين وهو الهرمون المسؤول عن الحالة المزاجية السيئة والاكتئاب.

انخفاض نسبة فيتامين د في الجسم، تعد أشعة الشمس أحد المصادر الرئيسية لفيتامين د، انخفاض التعرض لأشعة الشمس قد يؤثر على مستويات هذا الفيتامين في الجسم، بشكل عام يعد الاكتئاب واحد من أعراض انخفاض فيتامين د في الجسم.

التفكير السلبي، يميل بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق الموسمية بما في ذلك اكتئاب الخريف إلى التفكير السلبي والقلق والتوتر الدائم من قدوم فصلي الخريف والشتاء.

طرق حماية نفسك من اكتئاب الخريف

كيف تحمي نفسك من اكتئاب الخريف ؟ سؤال شائع يراود العديد من الأشخاص، فيما يلي أهم النصائح والإرشادات التي قد تساعدك في حماية نفسك في من اكتئاب الخريف: [2]

المشي لعشر دقائق يومياً

على الرغم من أن الطقس قد لا يساعد في بعض الأحيان إلا أن المشي لعشر دقائق إلى 30 دقيقة يومياً قد يساعدك في حماية نفسك من اكتئاف الخريف.

إجراء بعض التغيرات على النظام الغذائي

يلعب النظام الغذائي دوراً كبيراً في الحفاظ على الصحة العقلية، تذكر دائماً أضرار الكربوهيدرات والأطعمة السكرية على الجسم والعقل، استمتع بطعامك ولكن تجنب الإفراط بالأطعمة النشوية والغنية بالكربوهيدرات.

ممارسة هواية جديدة

يمكن لممارسة هواية جديدة أو تغيير الروتين اليومي المعتاد عليه أن يساعدك في حماية نفسك من اكتئاب الخريف أو التخفيف من شدة أعراضه.

مكملات فيتامين د

كما ذكرنا سابقاً أنه من أسباب اكتئاب الخريف نقص مستويات فيتامين د في الجسم، يمكن للحصول على مكملات فيتامين د أو قضاء المزيد من الوقت تحت أشعة الشمس أن يساعدك في حماية نفسك من اكتئاب الخريف.

استشارة الطبيب

في حال عدم القدرة على تخطي مرحلة اكتئاب الخريف قد يتوجب عليك استشارة الطبيب للحصول على المساعدة، يمكن للتحدث مع شخص ما حول المشاكل التي تثير قلقك أن يساعدك في تخطي هذه المرحلة.

بشكل عام في حال كنت تعاني من نوبات متكررة من الاكتئاب خلال السنة يتوجب عليك استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب. في بعض الحالات الشديدة قد يلجأ الطبيب إلى الجمع بين أكثر من تقنية لعلاج الحالة كاستخدام الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاج السلوكي وغيره من أساليب العلاج النفسي المعروفة لعلاج الاكتئاب.

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