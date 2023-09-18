الملكة رانيا تلتقي السيدة الأميركية جيل بايدن جيل بايدخلال نشاط لمنظمة اليونيسيف

التقت الملكة رانيا بالسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن؛ زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نيويورك، يوم أمس الأحد، وذلك في أحد برامج منظمة اليونيسيف، من أجل مناصرة الأطفال. وأقيم النشاط على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد شاركت الملكة الأردنية مجموعة من الصور خلال حضورها اللقاء، تظهر بها السيدة جيل بايدن والملكة ماتيلد؛ ملكة بلجيكا، إلى جانب شخصيات أخرى. وأرفقت الملكة في تعليقها على الصور: "مع السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة جيل بايدن في نيويورك خلال نشاط لمنظمة اليونيسف من أجل مناصرة الأطفال بالأمس".

يهدف البرنامج الذي شاركت به الملكة رانيا، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة جيل بايدن كمتحدثة رئيسية، والملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، واستضافته المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، إلى وضع الأطفال في صدارة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال التركيز على تمكينهم وضرورة الاستثمار بمستقبلهم.

وشارك في البرنامج مدافعون عن الشباب وعدد من سفراء النوايا الحسنة لليونيسيف والعديد من الشخصيات البارزة، وتضمن جزءاً حول طرق دعم الأطفال في مجالات مثل الصحة والتعليم والمناخ وجهود بناء السلام.

ويأتي هذا البرنامج بالتزامن مع إصدار تقرير جديد لليونيسيف يتناول التقدم المحرز في المؤشرات الخاصة بالطفل في أهداف التنمية المستدامة. ووفقاً للتقرير فإن ثلثي المؤشرات المتعلقة بالطفل بعيدة عن تحقيق هدفها ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

كما يكشف التقرير أن تسريع التنمية ممكن من خلال الالتزام القوي، والسياسات الفعالة، والتمويل الكافي، مع تحقيق بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى أسرع معدل للتقدم.

قد يهمك أيضا:

إطلالات كلاسيكية راقية أبدعت الملكة رانيا في تنسيقها

إطلالات كلاسيكية راقية أبدعت الملكة رانيا في تنسيقها