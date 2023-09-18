شكرا لقرائتكم خبر عن الرضاعة الطبيعية للتوائم.. 6 نصائح للأمهات الجديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تدور التحديات التي تواجهها أمهات التوائم حول الإرهاق الناتج عن إرضاع الطفلين رضاعة طبيعية طوال الليل، نظرًا لأن رعاية طفل واحد هي بالفعل مسؤولية كبيرة ولكن عند التعامل مع التوائم، تتضاعف المتطلبات بشكل فعال، وإليك أهم النصائح للأمهات الجدد، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

نصائح للأمهات الجدد تقدمها الدكتورة سواثي جي ثيبسوامي، استشارية الرضاعة الطبيعية في الهند:

-يجب أن يكون الاهتمام الأساسي هو ضمان التغذية المثالية للأم، عادة يوصي بتناول 500 سعرة حرارية إضافية، بما في ذلك التركيز على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغذية، بالنسبة للتوائم، قد يكون من الضروري تناول كمية أكبر من السعرات الحرارية، وغالبًا ما يتم استكمالها من خلال النظام الغذائي.

-يُنصح بشدة باستخدام وسائد التغذية أثناء الرضاعة الطبيعية لمنع الأم من الإصابة بآلام الظهر بسبب جلسات الرضاعة الطويلة، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في مكملات الكالسيوم كجزء من هذه العملية.

-من الضروري الحفاظ على النظافة والترطيب المناسبين قبل وبعد الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة أي مشاكل مثل التهاب الحلمات بالأدوية المناسبة أمر بالغ الأهمية لراحة الأم ورفاهيتها.

-التغذية والترطيب ،تأكدي من حصوله على طعام جيد، أو مجموعة متنوعة من الخضراوات، أو مدرات اللبن، أو الأطعمة التي تزيد من إدرار الحليب، ويجب أن يتم تضمينها في نظامهم الغذائي بانتظام.

-سجل التغذية، هي الاحتفاظ بسجل تغذية حتى يعرفوا ما إذا كان الطفل قد حصل على ما يكفي من الطعام، لنفترض أن أحد الأطفال لم يشرب جيدًا من الثدي، إذن فأنت تعلم أنك ستقوم بتزويد هذا الطفل بحليب الثدي المعصور لذلك، لديك فكرة محسوبة أو إجمالية عن مقدار ما تم إطعامه للطفل.

-التخلص من التوتر، تنام الأم التوأم في المتوسط ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الأولى من حياتها بعد الولادة، وبالتالي تحتاج إلى خلق مساحة لسلامتها النفسية لأن الأم المجهدة لا تستطيع إطعام طفلها بكفاءة.