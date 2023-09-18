شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية يوضح كيفية اكتشاف إصابة طفلك بالأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بيشوى نان، استشارى التغذية والعلاج الطبيعى وماجستير التغذية بجامعة القاهرة، لـ ”الخليج 365”، إن الأنيميا هي أحد الأسباب التي قد تؤدى إلى قصر القامة عند الأطفال، وتؤثر على نموهم، وأوضح أن الأنيميا هي نقص في كرات الدم الحمراء التي تحتوى على الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين ويقوم بتوزيعه على خلايا الجسم.

وأضاف أنه إذا حصل نقص في المواد الأساسية لبناء كرات الدم الحمراء تحدث الأنيميا، ومن المواد الأساسية لبناء كرات الدم الحمراء هي الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب12.

وأشار إلى أن الأنيميا لها نوعين، الأول هو الأنيميا الناتجة من نقص الحديد والفيتامينات وهي النوع الشائع وتسمى (أنيميا نقص الحديد)، والمرأة أكثر عرضة للإصابة من الرجل بهذا النوع من الأنيميا.

والنوع الثانى من الأنيميا هي الأنيميا الناتجة من نقص فيتامين ب12 ويسبب حدوثها وجود خلل في الجسم.

أعراض الإصابة بالأنيميا وطرق اكتشاف الإصابة

أوضح الدكتور بيشوى نان أن أي أم تلاحظ على طفلها الأعراض التالية يجب أن تذهب للطبيب وتجرى تحليل الأنيميا وأبرز أعراض أنيميا نقص الحديد هى:

- شحوب الجلد والوجه

-سرعة التنفس خاصة عند عمل مجهود عالي.

-سرعة ضربات القلب

- احمرار اللسان

- نقص الطاقة

-الخمول والتعب

-تنميل في الأطراف واختلال في التوازن بسبب نقص فيتامين ب12.