شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية لنقص فيتامين ب12.. يجب ألا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا مهمًا جدًا في دعم وظائف الجسم المهمة، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء، ووظيفة الأعصاب، وتخليق الحمض النووي، وعلاج فقر الدم، والمشاكل العصبية، والضعف الإدراكي ، ويوجد عدد قليل من المشاكل الصحية التي يمكن أن تنجم عن نقص فيتامين ب 12 في الجسم، وإذا لم يتم التعامل معها وعلاجها في الوقت المناسب، يمكن أن تؤدي هذه المشكلات الصحية إلى مضاعفات صحية خطيرة، والتي يمكن أن تتحول أيضًا إلى مضاعفات مميتة وفقا لما نشره موقع thehealthsite





في حالة نقص فيتامين ب12، يرسل الجسم بعض العلامات والأعراض التي لا ينبغي للمرء أن يتجاهلها أبدًا. يمكن أن تظهر أيضًا بعض علامات نقص فيتامين ب 12 على الوجه والذراعين والجلد. فيما يلي قائمة ببعضها:

1 - التعب الشديد

يعتمد تكوين خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، على فيتامين ب12. و الذي يمكن أن يحدث عندما يعاني جسمك من نقص فيتامين ب 12، يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق.

2 - التنميل

تعتمد وظيفة الجهاز العصبي على فيتامين ب12. يمكن أن يكون التنميل والوخز في اليدين والقدمين نتيجة لتلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين ب12.

3 - جلد شاحب

الميلانين المسئول عن لون الجلد، لا يمكن إنتاجه إلا عند وجود فيتامين ب 12. ومن الممكن تفتيح البشرة بسبب نقص فيتامين ب12.

4 - التهاب اللسان

تعتمد صحة لسانك أيضًا على كمية فيتامين ب 12 الموجودة في جسمك. يمكن أن ينجم التهاب اللسان، الذي يُشار إليه أحيانًا باللسان الناعم، عن نقص فيتامين ب12. لا تتجاهل هذا الموقف أبدًا لأنه قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة.

5 - الإمساك أو الإسهال

من المحتمل أن يتأثر الجهاز الهضمي بفيتامين ب12. والإمساك والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى يمكن أن تنتج عن نقص فيتامين ب12.