شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض للأزمة القلبية تحدث فقط عند النساء.. التعرق الزائد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبات القلبية تحدث لأى إنسان، ولكنها يمكن أن تظهر بشكل مختلف عند النساء عنها عند الرجال، وذلك لأن أنواعًا معينة من أمراض القلب، ولا سيما خلل الأوعية الدموية الدقيقة التاجية (MVD)، الذي يعد الأكثر شيوعًا لدى النساء مقارنة بالرجال، وهو اضطراب يؤثر على شرايين الدم الصغيرة في القلب، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite





أعراض الإصابة بنوبة قلبية عند النساء: 1 - التعرق الزائد

يشير التعرق الغزير إلى أن قلبك يكافح من أجل القيام بوظائفه وأنك بحاجة إلى طلب المساعدة الطبية على الفور، وقد تكون أكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال.

2 - ألم الفك

لا يعد ألم الفك من الأعراض النموذجية للنوبة القلبية، ولكنه يمكن أن يحدث، خاصة عند النساء، ويعتقد أن سببه هو نفس العصب الذي يغذي القلب أيضًا.

3 - ألم في الظهر

من العلامات الشائعة الأخرى لنوبة قلبية وشيكة والتي يمكن أن تعاني منها النساء أكثر مقارنة بالرجال هي آلام الظهر. ويمكن أن تكون آلام الظهر أحد أعراض الأزمة القلبية لدى الرجال والنساء على حد سواء، ولكن من المرجح أن تكون العرض الوحيد لدى النساء.

4 - صعوبة في التنفس

يعد ضيق التنفس أحد الأعراض الشائعة للنوبة القلبية لدى الرجال والنساء، ومع ذلك، فإن المرأة تعاني أكثر من هذا عندما لا يعمل قلبها بشكل صحيح.

5 - التعب الشديد

الشعور بالتعب أو الإرهاق بشكل خاص يمكن أن يكون بمثابة تحذير من نوبة قلبية.

6 - الدوار أو الدوخة

الدوخة،عند النساء، مؤشرًا على الإصابة بنوبة قلبية، وهى تحدث بسبب قلة تدفق الدم إلى الدماغ. وانخفاض ضغط الدم، ما يسبب نوبة قلبية.