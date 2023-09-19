شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على صباح نشيط بدون كافيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعدنا مادة الكافيين على الاستيقاظ بسرعة ومواصلة مهامنا وأعمالنا العديدة، ومن المعروف أنها توفر دفعة سريعة من الطاقة، ولكن من الممكن أيضًا قضاء اليوم بدونها، حيث إن الإفراط في الاعتماد عليها له بعض الآثار الجانبية مثل القلق وانهيار الطاقة، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite





نصائح للحصول على النشاط بدون كافيين

1 - لا ينبغي أن يكون الكافيين هو المصدر الوحيد للطاقة، يفضل تناول وجبة إفطار متوازنة تتضمن الكثير من الفواكه والبيض والمكسرات، وهذه هي أنواع الأطعمة المليئة بالطاقة وهي بالضبط ما تحتاجه في الصباح.

2 - يساعد الضوء الطبيعي جسمنا على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، ونفس الإيقاع يساعدنا على العودة إلى النوم ليلاً، لذلك، قم بتعريض جسمك للضوء الطبيعي من خلال الذهاب في نزهة قصيرة، وسيؤدي هذا إلى إيقاظك تلقائيًا ولن تحتاج إلى القهوة.

3 - عندما تكون نائمًا، يصاب جسمك بالجفاف لأنك بطبيعة الحال لا تكون واعيًا في ذلك الوقت، ومباشرة بعد الاستيقاظ يجب عليك شرب الماء وإعادة الترطيب.ويلعب الماء دورًا كبيرًا في تنشيطنا في الصباح.

4 - جدد نشاطك لمدة 15 دقيقة سيرًا على الأقدام تحت شمس الصباح، واترك ضوء الشمس يصل إلى عينيك ليعزز الساعة الداخلية لجسمك وإنتاج الطاقة.

5 - التمرين هو وسيلة رائعة لتعزيز مستويات الطاقة، حاول ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة معظم أيام الأسبوع بدلاً من انتظار وصول عطلات نهاية الأسبوع.

6 - يمكن أن يؤثر التوتر على مستويات الطاقة لديك، لذا ابحث عن طرق للتخلص من التوتر ومنها ممارسة التمارين الرياضية أو ممارسة اليوجا أو التأمل أو قضاء بعض الوقت في الطبيعة.