شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع من الشاى تخفض نسبة الكولسترول المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب الشاي يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة، وثبت أن مادة الكاتيكين، الموجود في بعض أشكال الشاي مثل الشاي الأخضر والأسود والشاي الصيني الأسود، تخفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) وتزيد مستويات الكولسترول الجيد وفقًا لما نشره موقع thehealthsite





وفيما يلى أنواع الشاي التي تساعد في التخلص من الكوليسترول في الدم

شاي أخضر

شرب الشاي الأخضر باعتدال يمكن أن يساعدك على التحكم في مستويات الكولسترول السيئ، ويعد الشاي الأخضر أحد أكثر أنواع الشاي شعبية في العالم، وهي مليئة بمضادات الأكسدة الأساسية، بما في ذلك الكاتيكين، والتي تعتبر رائعة لخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول النافع

شاي الحلبة

يعتبر شاي الحلبة مشروبًا رائعًا للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، هذه البذور مليئة بالألياف، ما يساعد على ربط الكولسترول في الجهاز الهضمي ومنع امتصاصه في مجرى الدم.

شاي الكركم

الكركم المعروف أيضًا باسم هالدي مليء بالكركمين وهو مصدر كبير لمضادات الأكسدة، شاي الكركم معروف أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لقد ثبت أنه يخفض مستويات الكوليسترول ويحسن صحة القلب.

شاي الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في خفض نسبة الكوليسترول، ويحتوي على مركب يسمى جينجيرول، والذي ثبت أنه يمنع امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي.

شاي الثوم

شاي الثوم هو شاي لاذع معروف بخصائصه المضادة للفيروسات والمضادات الحيوية، يحتوي الثوم أيضًا على مركبات ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم وتحسن صحة القلب.

شاي أملا

تعتبر أملا مصدرًا غنيًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم وتحسن صحة القلب.

شاي أشواجاندا

يعد شاي الأشواجاندا أيضًا مزيجًا ساخنًا رائعًا للتحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة. يتميز هذا الشاي بخصائص مهدئة بسبب وجود جذر اشواجاندا. وهي عشبة قابلة للتكيف، مما يعني أنها يمكن أن تساعد الجسم على التكيف مع الإجهاد.

وتعد هذه العشبة إضافة رائعة لنظامك الغذائي عندما تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنه مفيد لتحسين صحة القلب.