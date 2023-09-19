مساعد وزير الصحة يزور جناح الدفاع المدني في المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

زار مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، جناح المديرية العامة للدفاع المدني المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية، الذي تستضيفه هيئة الهلال الأحمر السعودي حتى الـ 20 من سبتمبر الجاري في مدينة الرياض، وذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج.

واستعرض فريق البحث والإنقاذ السعودي لزوار المعرض تجارب المديرية العامة للدفاع المدني في الأعمال الإنسانية عالميًا، بتقديم العون والمساعدة وإغاثة المتضررين من الكوارث البيئية، وأحدث المعدات والآليات وفق المنهجية العلمية التي تتبعها فرق البحث والإنقاذ الدولية.