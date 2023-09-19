شكرا لقرائتكم خبر عن اعتمدها قبل فصل الخريف.. سلطة فواكه صحية غنية بالفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم الخريف ومع توديعنا للصيف بأجوائه الحارة، والانتقال رويدًا للأجواء الباردة نسبيًا، تأتى أهمية الفاكهة في هذه الفترة من تغير الفصول، فالفيتامينات والعناصر والمعادن والكالسيوم وغيرها من العناصر التي تحتوى عليها الفاكهة، تفيد الجسم وتعزز دفاعاته ضد المرض، وتساعد على تحسين حالته ووظائفه، وتعزيز قوته ونشاطه.

فوفقًا لتقرير نشر بموقع health.ucdavis.edu فالفواكه مهمة مع تغير الفصول، والانتقال إلى الطقس البارد نسبيًا، فتناول الفاكهة في هذا التوقيت يساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد أمراض تغير الطقس الشهيرة، كنزلات البرد والأنفلونزا والأمراض الفيروسية المعتادة.

وصفة سلطة فواكه تعزز المناعة

اضف كوب من مكعبات البرتقال، مع كوب من عصير البرتقال، وكوب من حبوب الرمان اللذيذة، ونضيف إليها كوب من المكسرات المتنوعة كاللوز والكاجو والفستق الفول السودانى، أو نوعين فقط من هذه المكسرات الصحية، وأضف أيضا النعناع الطازج وقطعه جيدًا، كل هذا الخليط غنى بالفيتامينات والعناصر الصحية.

هذه الوصفه تساعد على زيادة معدل مضادات الأكسدة في الجسم والتي تعتبر المكسرات غنية بها، ما يساعد على تجديد الحيوية والنشاط، ونضارة البشرة والإمداد بالطاقة اللازمة للجسم، والنعناع يساعد على تحسين الهضم والتمثيل الغذائي والإخراج، ويهدئ مشكلات المعدة، والبرتقال غنى بفيتامين سى المعزز للمناعة والمقاوم لنزلات البرد والأنفلونزا التي يكثر الإصابة بها في هذا التوقيت من العام، كما أنه يعزز الهضم المثالى، والشعور بالطاقة والاستيقاظ والانتباه، وتقليل حدة الشعور بالكسل والرغبة في الراحة والخمول.