راقبي دائمًا اصبع القدم الكبير.. تعرفي على أعراض النقرس وأسبابه



بيروت - نادين محمد - النقرس هو نوع من التهاب المفاصل مقرونًا بألم وتورم، تبدأ أعراض النقرس في أصابع القدم وخاصة الإصبع الأكبر، ثم قد يمتد لبقية الأصابع وكذلك القدم بأكملها ثم تأتي مرحلة أخرى يمتد الألم لجميع مفاصل الجسم.

النقرس هو رد فعل لتراكم مستويات عالية من اليورات في الجسم، هذا من شأنه يتجمع ليشكل بلورات يمكن أن يشعر بها الشخص المصاب وكأنها إبرة تحت الجلد وداخل المفصل وحوله، مع تزايد البلورات يظهر التورم لاحقًا.



مراحل الإصابة بالنقرس:

البداية تكون مع ارتفاع حمض يوريك الدم، ما يتسبب في تشكل البلورات في المفصل، قد تكون هذه المرحلة بدون أعراض واضحة.

المرحلة التالية مصحوبة بنوبات من الألم الشديد والتورم في المفاصل.

أما المرحلة المتأخرة من النقرس يصل لها المريض عندما تتراكم البلورات في الجلد أو في مناطق أخرى من الجسم. ما قد يؤدي إلى تلف المفاصل والأعضاء الداخلية الأخرى بشكل دائم مثل الكلى.

النقرس يصيب المفاصل بألم - المصدر freepik

أجزاء الجسم المعرضة للنقرس:

المفاصل.

الجرابات.

أغلفة الأوتار، وهي الأغشية التي تحيط بالأوتار.

الكلى، لأن ارتفاع مستويات حمض اليوريك يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصوات وأحياناً تلف الكلى.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالنقرس؟

كثير من الناس يصابون بالنقرس. وهو أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء. يتطور النقرس عادة في منتصف العمر. عادة لا تصاب النساء بالنقرس قبل انقطاع الطمث، ولهذا السبب تميل النساء إلى الإصابة بالمرض في سن متأخرة أكثر من الرجال. في حالات نادرة، يصاب الشباب بالمرض؛ ومع ذلك، إذا حدث ذلك، فإن المرض يميل إلى أن يكون أكثر خطورة.

أعراض الإصابة بالنقرس:

تبدأ أعراض النقرس بالألم، وعادة ما يصيب الأصبع الكبير في القدم، ثم ينتقل الألم إلى مناطق أخرى، وقد تكون المفاصل الموجودة في بقية الجسم. لاحظ المرضى أن نوبات النقرس تبدأ في الليل وقد يصل الألم إلى مراحل شديدة يصعب تحملها.

عادة ما تحدث نوبات النقرس في مفصل واحد ويمكن أن تنجم عن بعض الأطعمة أو بعض الأدوية أو الصدمات الجسدية أو بعض الأمراض. قد تتحسن النوبات خلال أسبوع أو أسبوعين، ثم تعاود الظهور مرة أخرى لكن في المرحلة الفاصلة قد تختفي الأعراض تمامًا.

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إذا لم يتم علاج النقرس على مدى فترات طويلة من الزمن، يمكن أن تتطور وتظهر مشكلة الحصوات و التي تأتي في المرحلة الثالثة بسبب تراكم بلورات على شكل إبرة تتسبب في تكوين كتل صلبة تحت الجلد، تنتقل لاحقًا إلى داخل وحول المفاصل والأعضاء الأخرى.

النقرس يتسبب في نوبات ألم شديدة - المصدر freepik



مضاعفات النقرس:

- ارتفاع ضغط الدم

- فشل كلوي مزمن.

- السمنة.

- السكري.

- حصى الكلى.

- ضعف عضلة القلب.



أسباب الإصابة بالنقرس:

تأتي اليورات المسببة لمرض النقرس من مادة تسمى البيورينات موجودة في أنسجة الجسم، كما أنها موجودة في العديد من الأطعمة. في الحالات الطبيعية يتخلص الجسم من اليورات عن طريق البول. لكن عندما يفشل الجسم عن القيام بهذا الدور تتراكم اليورات في الدم وتتشكل بلورات على شكل إبرة في المفاصل، مما يسبب التهابًا يشبه نوبات النقرس التي تسبب الألم والتورم.

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الجينات والعوامل البيئية قد تكون أسباب لتراكم اليوريا في الدم. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى تزيد من فرص الإصابة بالنقرس:

-الوراثة

-التقدم في العمر

-تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات (عادة من مصادر حيوانية)، وهي المادة التي تتحلل إلى اليورات.

-المشروبات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، مثل الصودا.

-الوزن الزائد أو السمنة.

- مرض الكلى المزمن.



المصادر:

Cleveland Clinic

National Institutes of Health