صحة ورشاقة

لو سنة أولى مامى.. طبيب يقدم لك نصائح وإرشادات للتعامل مع المولود

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القاهرة - سامية سيد - في سنة أولى أمومة تحتار الأمهات في الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل وقد تخطئ في بعض الأحيان في التعامل معه من حيث التغذية  والعلاج والتعامل عموما ، لذلك يقدم الدكتور خالد عبدالتواب استشارى طب الاطفال قصر العينى روشتة للتعامل مع الأطفال وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، وهى:

 

-  ينصح بالرضاعة الطبيعية وتجنب التيتينه والببرونة.

 

-ينصح برضاعة الطفل وعدم إدخال أي طعام لمدة 4 شهور وبعد الشهر الخامس من الممكن البدء في اعطائه بعض الأطعمة .

 

- ابتعدى عن إعطاء طفلك عسل أو سكر لأن ذلك يسببله انتفاخا وصعوبة في الهضم.

 

- ٦٠٪ من المواليد "بيصفروا" ، صفرا طبيعية حميدة لا تقلق والبعض منهم لا يحتاج للحضانة، وعلاج الصفرا ليست باللمبة البيضاء كما يعتقد البعض ولكنها بالرضاعة الطبيعية الجيدة.

 

- ڤيتامين "د" من أول يوم 4 نقط ويزيد مع زياده وزن البيبي نقطه زيادة لكل كيلو.

 

- الحديد من سن 6 شهور نصف قطاره حتى السنة الأولى.

 

- نضفي سرة البيبى  بالكحول كل 6 ساعات.

 

- بكاء الطفل من الممكن أن يكون أشياء أخرى غير الجوع، ممكن أن يكون "محتاج ان يغير الحفاضة، او حران، او يعانى من التسلخات، او عنده مغص..والخ".

 

- ممنوع تقبيل الطفل من الفم، لان ذلك يعرضه للامراض والعدوى.

 

- ممنوع غربلة الطفل في السبوع غربلة، قد تسبب له نزيف في المخ .

 

-الاهتمام بمواعيد التطعيمات الخاصة بالطفل.

 

- ركزي مع وزن طفلك منذ  الولادة ، الطبيعي من 2.5 ل 4 كيلو في المتوسط بيزيد حوالى ٧٥٠ جم كل شهر فی أول 4 شهور... 

 

-لازم تزورى الطبيب فورا لو كان طفلك رافض الرضاعة او فيه تغيير في لونه وبيعانى من النهجان.

 

-وأخيرا اهتمي بنفسك و صحتك عشان تقدري تهتمي بمولودك،  ركزى في الاكل الصحى و والمتوازن ، اشربي لبن وعصاير وبروتين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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