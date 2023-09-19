شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد.. كمادات الخل عند ارتفاع حرارة طفلك تضر بصحته.. اعرفى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تصبح المرأة أماً لأول مرة، تسمع كثيرا عن طرق العناية بالطفل الشائعة، منها ما أكدها الطب ومنها ما يعتبر خطأ، ومن ضمنها التعامل مع ارتفاع حرارة الطفل، حيث هناك من ينصح بوضع خل في الكمادات وكحول على الجسم كله، فما رأى الطب فى ذلك؟

أشار الدكتور مدحت ثابت استشاري طب الأطفال قصر العيني، أن هناك العديد من المعايير التي يجب على الأم القيام بها، وتجنبها للمعتقدات القديمة الخاطئة، والهدف هو الحفاظ على صحة الطفل.

وأكد ثابت، أنه من المعتقدات الخاطئة عند ارتفاع حرارة الطفل وضع كمادات الماء المضاف اليها الخل أو دهن الجسم بالكحول، اعتقادا أن هذا الأمر يساعد في التخلص من ارتفاع درجة الحرارة، وهذا خاطأ لأن الكحول والخل قد يؤديان الي تهيج الجلد عند الطفل، وبدلا من علاج ارتفاع الحرارة نبدأ في علاج تهيج الجلد.

وحث استشاري طب الأطفال، على ضرورة توخي الحذر من ارتفاع حرارة جسم الطفل، لأنها تعرضه للعديد من المخاطر، ولذا عند ارتفاع درجة حرارة الطفل الذي عمره أقل من ثلاثة أشهر وعندما تصل الي "38,5 " يجب فورا استشارة الطبيب، ومن ثلاثة أشهر إلى سنتين هناك بعض الادوية الخاصة التي تساعد في انخفاض درجة حرارة الجسم ، وأيضا يمكنك وضع كمدات الماء فقط له.





وعن أفضل الأماكن التي يوضع بها الكمادات وتسرع في عملية خفض درجة الحرارة: 1- مقدمة الرأس .

2- تحت الإبط .

3- منطقة الخصر .