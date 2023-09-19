شكرا لقرائتكم خبر عن هل "الزعل" قبل النوم يضر القلب؟ طبيب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لو نمت وانت زعلان هيجيلك سكتة قلبية "، جملة نسمعها دائما، دون أن نعرف مدى صحتها، فهل بالفعل يؤثر "الزعل" قبل النوم على القلب؟ يجيب الدكتور عمرو الحديدى أستاذ القلب والحالات الحرجة جامعة القاهرة ومدير قصر العينى الفرنساوى سابقا، قائلا:" من الوارد أن يصاب البعض بالسكتة القلبية أثناء النوم نتيجة زعل ولكن تختلف من شخص لآخر وليس كل الأشخاص معرضين لذلك".

وأضاف:" مانقدرش نقول ان أى شخص ينام زعلان سيصاب بالسكتة القلبية ولكن هناك عوامل هي التي تحدد ، وهى أن يكون من الأساس يعانى من مشكلة في القلب مثل ضعف في عضلة القلب ، او لمن لديه تاريخ عائلى بمرض القلب، كما يتحكم في ذلك السن أيضا ، وأصحاب الأمراض المزمنة اكثر عرضة مثل "السكر، الضغط، الكوليسترول" ، وبالتالي تحدث مشكلة في الشريان التاجى تؤدى لتوقف القلب".

وانهى حديثه قائلا،" نتيجة الزعل يصاب المريض بضربات قلب سريعة وقد تسبب مشكلة في القلب ، لذلك ينصح أى شخص سواء يعانى من مشكلة في القلب أو لا، بتجنب الضغط النفسى وعلى قدر الإمكان البعد عن التوتر ، وعدم الذهاب للنوم وهو في حالة نفسية سيئة ، اشغل نفسك بأى شيء قبل النوم لتفادى أي مخاطر صحية".