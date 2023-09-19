طريقة لإزالة البقع الداكنة من على يديك قبل إنتهاء الصيف

مع تقدم أجسامنا في السن، تفقد مستويات الميلانين في بشرتنا توازنها مما يؤدي بدوره إلى ظهور بقع داكنة على اليدين والكتفين وفي كل مكان آخر. يمكن أن تحدث هذه البقع أيضاً بسبب بعض الأطعمة المختلفة، ونقص الرطوبة في الجلد وحتى التعرض المفرط للشمس خلال هذا الموسم من السنة. غالباً ما تسمى هذه العلامات بالبقع الكبدية، وهي في الواقع لا علاقة لها بالكبد. إنها غير ضارة وتحدث ببساطة بسبب التعرض المفرط للشمس أو التقدم في السن. تحدث بشكل ملحوظ على البشرة الفاتحة ولكن من المحتمل أن تتعرض أي بشرة باختلاف لونها لهذه المشكلة.

على الرغم من أنها ليست ضارة، إلا أنها محرجة. لهذا وجدنا لك طريقة للتخلص من هذه البقع والتمتع ببشرة ناصعة من خلال هذه الخلطة .

بشرتنا.

طريقة سهلة للتخلّص من البقع الداكنة على يديك

سوف تحتاجين:

2 ملاعق كبيرة من العسل.

2 ملاعق كبيرة الزبادي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون (معصور طازج).

ملحوظة: هذامزيج يدوي بسيط، ويمكنك جعله أكبر قليلاً لاستخدامه في أماكن أخرى من الجسم فقط تأكدي من استخدام أجزاء متساوية من كل منهما. يمكنك أيضاً صنعه بكميات كبيرة وتخزينه في الثلاجة. سيكون من المنعش وضع عصير الليمون والعسل كمواد حافظة جيدة.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات معاً حتى يصبح الخليط قشدة ناعمة ورقيقة.

يوضع على اليدين ويدلك كما تفعلين مع أي غسول آخر.

اتركيه ثم اغسليه في الصباح أو بعد بضع ساعات من التقديم.

كرري هذه الخلطة كل يوم للحصول على أفضل النتائج.



كيف يعمل:

يعمل هذا المزيج هذا بشكل جيد بسبب جميع العناصر الغذائية في كل مكون. كل منهم له فوائده الخاصة التي تتغلغل في الجلد التالف، مما يساعده على إصلاح وحماية نفسه من أي ضعف حالي أو مستقبلي. العسل يرطب البشرة ويضخها بالفيتامينات والمعادن. يعمل الليمون على توازن وتوحيد لون البشرة بخصائصه المضادة للأكسدة ويعمل الزبادي كمبيض طبيعي للمساعدة في تسريع عملية الحصول على بشرة خالية من العيوب. في غضون أيام قليلة فقط ستلاحظين فرقاً كبيراً في تلاشي الجلد الملطخ والبقع، وبالفعل وعلى مدار أسابيع قليلة، ستختفي البقع الداكنة.

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