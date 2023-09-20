شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة غذائية ونصائح مهمة لمرضى ارتجاع المرىء والان مع تفاصيل الخبر
ومن أعراض ارتجاع المرئ:
-حرقة المعدة (إحساس حرقان غير مريح أسفل عظمة الصدر مباشرة / بين لوحي الكتف، والذي يحدث غالبًا بعد تناول الطعام).
-الارتجاع الحمضي (يعود حمض المعدة إلى الفم ويسبب طعمًا كريهًا).
-رائحة الفم الكريهة.
-التهاب المريء (قرحة المريء الملتهبة).
-التجشؤ.
-الغثيان أو المرض.
-صعوبة في البلع.
وهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها والتي قد تساعد في علاج الأعراض وتشمل هذه:
-تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على فترات منتظمة وتجنب المشروبات الكبيرة مع الوجبات.
-حاول ألا تفوت وجبات الطعام.
-تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وتناول وجبتك المسائية بشكل مثالي قبل ثلاث إلى أربع ساعات من الذهاب إلى السرير.
-تجنب تناول الطعام أثناء التنقل واهدف إلى الاسترخاء في أوقات الوجبات.
-اجلس عند تناول الطعام وتجنب الجلوس على كرسي منخفض مع صينية على حجرك.
-تجنب الانحناء أو الرفع أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام
-ارتداء ملابس فضفاضة بدلًا من أحزمة الخصر والأحزمة الضيقة.
-تهدف إلى الحفاظ على وزن صحي وتقليل الوزن إذا كان الوزن الزائد.
-التوقف عن التدخين وتقليل/تجنب الكحول.
-النوم في وضع شبه مستقيم أو مع رفع رأس السرير بضع بوصات للمساعدة في منع أعراض الارتجاع الليلية.
-خصص وقتًا للاسترخاء ومحاولة تجنب أو تقليل المواقف العصيبة، وقد تساعد العلاجات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي.
الأطعمة التالية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض:
-الشاي أو القهوة (بما في ذلك منزوعة الكافيين)
-المشروبات الغازية
-الفواكه الحمضية والعصائر مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون
-الطماطم والأطعمة التي تحتوي على الطماطم مثل صلصة المعكرونة وعصير الطماطم
-طعام حار
-الثوم والأطعمة التي تحتوي على الثوم
-الأطعمة المقلية / الدهنية ، على سبيل المثال، المعجنات، الصلصات الكريمية، الحلويات الغنية، العجين المقلي
-البصل والأطعمة التي تحتوي على البصل
-النعناع / النعناع
-شوكولاتة
-الخل
-الأطعمة المالحة والمقرمشة جدًا، لأنها قد تزيد من التهيج الناتج بالفعل عن الارتجاع.
-الخيار
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