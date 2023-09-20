شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض النزيف الداخلى.. منها الغثيان والقىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث النزيف الداخلي عندما تنزف من الأوعية الدموية ويتجمع الدم داخل الجسم بدلاً من النزيف من خلال جرح مفتوح، و يمكن أن تختلف أعراض النزيف الداخلي من حالة إلى أخرى.وحسب ما ذكره موقع verywellhealthيمكن أن يكون النزيف الداخلي مفاجئًا وسريعًا مع ألم شديد وصدمة وإغماء، أو يمكن أن يكون بطيئًا وصامتًا مع ظهور أعراض قليلة حتى يصبح فقدان الدم كليًا شديدًا. على الرغم من أن الأعراض لا تعكس دائمًا مقدار النزيف وشدته.

تتنوع أسباب النزيف الداخلي مثل العلامات والأعراض. بعضها يحدث بسبب قوة خارجية، مثل ضربة للجسم، والبعض الآخر يحدث داخل الجسم بسبب مرض أو ضعف هيكل، ومنها:.

-الصدمة

الصدمة هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للنزيف الداخلي. ويمكن أن تشمل أنواعًا مختلفة من الإصابات:

-الصدمة المخترقة: وذلك عندما يدخل جسم ما إلى الجسم، مثل السكين أو الزجاج المكسور أو الشظايا أو الرصاصة.

-الصدمة الحادة : يمكن أن تتراوح هذه الصدمات من الضربات واللكمات، التي قد لا تسبب أعراضًا واضحة في البداية، إلى التأثيرات عالية السرعة، والتي غالبًا ما تسبب أعراضًا.

-إصابات التباطؤ : يحدث هذا عادة في حوادث السيارات. عندما تتوقف مركبة مسرعة فجأة، يمكن أن يتسبب ذلك في تمزق الأوعية والأعضاء أو انفصالها عن بعضها البعض.

-الكسور : بعض الكسور تنزف أكثر من غيرها. يمكن أن تؤدي كسور العظام الطويلة في الذراع والساق والحوض إلى فقدان كمية كبيرة من الدم. يمكن لشظايا العظام أيضًا أن تمزق الأوعية الدموية.

-تمدد الأوعية الدموية

تمدد الأوعية الدموية هو انتفاخ في الأوعية الدموية نتيجة ضعف في جدار الأوعية الدموية. هذا يمكن أن يسبب تمزق السفينة. في بعض الأحيان، يحدث تمزق تمدد الأوعية الدموية مع نشاط مكثف. وفي أحيان أخرى، يمكن أن يحدث دون سبب واضح أثناء الراحة أو النوم.

-اضطرابات النزيف

اضطرابات النزيف مثل الهيموفيليا يمكن أن يعرض الشخص لخطر متزايد للنزيف، بما في ذلك النزيف الداخلي. يحدث هذا عندما لا يتجلط الدم كما ينبغي، إما بسبب نقص خلايا الدم التي تسمى الصفائح الدموية أو البروتينات التي تسمى عوامل التخثر.



لا تتوافق أعراض النزيف الداخلي دائمًا مع شدة النزيف لا تتوافق أعراض النزيف الداخلي دائمًا مع شدة النزيف

على سبيل المثال، قد يتم فقدان كميات كبيرة من الدم بعد إصابة في البطن أو الكلى قبل ظهور الأعراض. وعلى النقيض من ذلك، حتى الكميات الصغيرة من النزيف في أجزاء من الدماغ يمكن أن تسبب أعراضًا كبيرة وحتى الموت.

في حالات الصدمة، لا يعني النقص الأولي في العلامات أو الأعراض أن الشخص في مأمن. في وقت لاحق فقط قد تتطور الأعراض وتصبح شديدة.



تشمل أعراض النزيف الداخلي ما يلي: تشمل أعراض النزيف الداخلي ما يلي:

-الدوار

مع فقدان الدم السريع أو الهائل، يكون الدوار والدوخة أمرًا شائعًا. في الحالات التي يكون فيها فقدان الدم تدريجيًا، قد يحدث الدوار فقط عندما يحاول الشخص الوقوف وينخفض ضغط الدم (يسمى انخفاض ضغط الدم الانتصابي).

-ألم

الألم هو أحد الأعراض الشائعة للنزيف الداخلي حيث أن الدم يهيج الأنسجة. وفي بعض أجزاء الجسم، مثل الصدر، قد يقتصر الألم على منطقة النزيف. وفي حالات أخرى، مثل البطن، قد يتم الشعور بالألم في أجزاء أخرى من الجسم (المعروف باسم الألم الرجيع). على سبيل المثال، غالبًا ما يتم الشعور بالنزيف بالقرب من الحجاب الحاجز في الكتف.

-ضيق في التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس أحد أعراض النزيف الداخلي في أي جزء من الجسم. مع فقدان الدم، يكون هناك عدد أقل من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة. نقص الأكسجين يسبب صعوبة في التنفس.

-تنميل في اليدين والقدمين

مع فقدان الدم، غالبًا ما "يضغط" الجسم على الأوعية الدموية في الأطراف لإعادة توجيه الدم إلى الأعضاء المهمة. يمكن أن يؤدي فقدان الأكسجين إلى الأطراف إلى الشعور بالوخز في اليدين أو القدمين . يمكن أن يسبب النزيف الداخلي أيضًا فرط التنفس (التنفس السريع) حيث يحاول الجسم رفع مستويات الأكسجين.

-التغييرات في الرؤية

التغيرات في الرؤية شائعة مع النزيف الداخلي. يمكن أن تحدث قبل "فقدان الوعي" عندما يكون فقدان الدم سريعًا أو شديدًا. قد تكون التغيرات الأخرى ناجمة عن نزيف في الدماغ ، حيث تكون الرؤية غير الواضحة والرؤية المزدوجة شائعة.

-الغثيان أو القيء

قد يحدث الغثيان والقيء بسبب فقدان الدم أو استجابة للألم. هذه الأعراض شائعة عندما يكون النزيف في الجهاز الهضمي أو الدماغ.

-التعرق الغزير

التعرق الشديد دون سبب واضح (يُسمى التعرق الغزير) .) يمكن أن يحدث عندما يكون فقدان الدم مفاجئًا أو شديدًا. يمكن أن يسبب فقدان الدم تغيرًا سريعًا في درجة حرارة الجسم، والذي بدوره يمكن أن يسبب التعرق الشديد المفاجئ. غالبًا ما يصف الناس هذا بأنه "الخروج من العرق البارد".

-كدمات

يمكن أن تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى مكان حدوث النزيف. تشير الكدمات حول السرة، و وجود نزيف في البطن. يمكن أن تحدث الكدمات على الخاصرة ، عند وجود نزيف في البطن أو حيث توجد الكلى و يمكن أن تحدث كدمات واسعة النطاق مع الكسور.