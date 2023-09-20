كيف تستفيد من مصادر فيتامين "د" بشكل فعال قبل فصل الشتاء؟

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القاهرة - سامية سيد - فيتامين د عنصر غذائى هام يلعب عدة أدوارا أساسية في الجسم، تكمن أهميته في قدرته على دعم وظائف الجسم المختلفة والمساهمة في الصحة العامة، ويلعب فيتامين د دورًا حيويًا في عمل الجهاز المناعي، فهو يساعد الجهاز المناعي على الاستجابة بفعالية للعدوى ومسببات الأمراض، بحسب موقع " تايمز أوف إنديا".

كيف نستفيد من مصادر فيتامين د بشكل فعال قبل حلول فصل الشتاء؟

عادةً ما يكون فصل الشتاء هو الفصل الوحيد من السنة الذي تحتاج فيه إلى توخي الحذر بشأن مستويات فيتامين د، حيث تؤدى طبقات الملابس، وارتداء المعاطف الثقيلة، والبقاء في المنازل لتجنب الرياح الباردة تجعلنا أقل تعرضاً لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بنقص فيتامين د.

من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين د قبل حلول فصل الشتاء لأنه خلال الأشهر الباردة، قد لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي من اشعة الشمس، وهو المصدر الرئيسي لفيتامين د.

طرق فعالة لزيادة مستويات فيتامين د في جسمك قبل الشتاءتحقق من مستوى فيتامين د

قم بإجراء فحص دم للتحقق من مستوى فيتامين د لديك، يمكن أن يساعد هذا في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى زيادة التعرض لأشعة الشمس أو الحصول على مكملات فيتامين د.

التعرض لأشعة الشمس

الطريقة الأكثر طبيعية للحصول على فيتامين د هي من خلال ضوء الشمس. اقضِ وقتًا في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس خلال أشهر الصيف وأوائل الخريف عندما تكون الشمس أقوى.

تعريض بشرتك (الذراعين والساقين والوجه) لأشعة الشمس المباشرة لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة عدة مرات في الأسبوع.

يختلف مقدار الوقت اللازم اعتمادًا على عوامل مثل لون البشرة والموقع الجغرافي والوقت من اليوم.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

قم بتضمين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د في نظامك الغذائي.

تشمل بعض المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د الأسماك الدهنية (سمك السلمون والماكريل والسلمون المرقط) وزيت كبد سمك القد وصفار البيض والأطعمة المدعمة (مثل عصير البرتقال والحبوب).

لا تنسى المكملات الغذائية

إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس والنظام الغذائي، فكر في تناول مكملات فيتامين د.

استشر طبيبك لتحديد الجرعة المناسبة لاحتياجاتك الخاصة، حيث يمكن أن تختلف المتطلبات الفردية.

المشي في الصباح يمكن أن يكون مفيدًا

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تحسين صحتك العامة وقد يساهم في تخليق فيتامين د.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق عندما يكون ذلك ممكنا. اذهب للمشي في الصباح واستمتع بأشعة الشمس في الصباح. إذا لم يكن ذلك ممكنا، فاجلس تحت الشمس لبضع دقائق كل يوم.

التقليل من استخدام واقي الشمس

في حين أن واقي الشمس ضروري لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، فإنه يمكن أيضًا أن يمنع إنتاج فيتامين د. عندما تحاول الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس، فكر في قضاء بعض الوقت في الشمس دون استخدام واقي الشمس. ومع ذلك، كن حذرًا حتى لا تبالغ في تعريض نفسك لخطر الإصابة بحروق الشمس.

مصابيح الأشعة فوق البنفسجية

يستخدم بعض الأشخاص مصابيح الأشعة فوق البنفسجية أو صناديق العلاج بالضوء المصممة خصيصًا لإنتاج الأشعة فوق البنفسجية فئة B، والتي يمكن أن تحفز إنتاج فيتامين د في الجلد.

ومع ذلك، من الضروري استخدام هذه الأجهزة تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.