ديتوكس الجسم: كيف تقوم بتنقية جسمك بالطرق الطبيعية

بيروت - نادين محمد - ديتوكس الجسم يعني إزالة السموم المتراكمة بالدخل وتسبب الأمراض، وهي طريقة باتت شائعة وموجودة في عدد كبير من دول العالم.

تقوم الفكرة على تطهير الجسم من السموم والتخلص منها، وتسمى هذه العملية ديتوكس، ثم تغذية جسمك بالعناصر الغذائية الصحية، يمكن أن يساعد إزالة السموم في حمايتكِ من الأمراض وتجديد قدرة الجسم على مواجهة العوامل البيئية.

إزالة السموم تعني تطهير الدم، ويتحقق ذلك من خلال التخلص من الشوائب الموجودة في الدم والكبد.

بشكل طبيعي يقوم الجسم بإزالة السموم من خلال الكلى والأمعاء والرئتين والجهاز اللمفاوي والجلد أثناء العلميات الحيوية الطبيعية. لكن قد لا يقوم الجسم بهذا الدور على النحو المطلوب ومن ثم تتأثر الأجهزة الداخلية وتتراكم السموم.

في هذه الحالة يمكنكِ اتباع نظام لتنقية الجسم من السموم يساعد الأجهزة الطبيعية على القيام بهذا الدور، وهو ما يسمى ديتوكس الجسم.

فوائد ديتوكس الجسم:



إراحة الأعضاء بالصيام.

تحفيز الكبد لطرد السموم من الجسم.

تنشيط عمل الأمعاء والكلى والجلد.

تحسين الدورة الدموية.

إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الصحية.

يعتمد الديتوكس على العصائر أكثر من الوجبات الكاملة- المصدر freepik



كيف تعرف إذا كنت بحاجة إلى عمل ديتوكس؟



جميعنا بحاجة إلى تنقية الجسم من السموم، يجب على الجميع التخلص من السموم مرة واحدة على الأقل في السنة. ومع ذلك، يحذر الأطباء من التخلص من السموم للأمهات المرضعات والأطفال والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو السرطان . استشري طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا كان التخلص من السموم مناسبًا لكِ.

اليوم، مع وجود المزيد من السموم في البيئة أكثر من أي وقت مضى، من الضروري التخلص من السموم، لاسيما إذا ظهر لدى الشخص الأعراض التالية:

التعب غير المبرر

بشرة ملتهبة

الحساسية

تكرار العدوى

عيون منتفخة أو أكياس تحت العينين

الانتفاخ

مشاكل الدورة الشهرية

تشوش ذهني

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كيف تبدأ عملية التخلص من سموم الجسم؟



عند البدء في التخلص من سموم الجسم، ستحتاج أولاً التوقف عن تناول القهوة والسجائر والسكريات المكررة والدهون المشبعة، والتي تعمل جميعها كسموم في الجسم وتشكل عائقًا أمام عملية الشفاء. أيضًا، التقليل من استخدام المنظفات المنزلية ذات الأساس الكيميائي ومنتجات الرعاية الصحية الشخصية (المنظفات والشامبو ومزيلات العرق ومعاجين الأسنان)، واعتمدي على البدائل الطبيعية البديلة.

أيضًا الإجهاد الذي يحفز جسمك على إطلاق هرمونات التوتر . في حين أن هذه الهرمونات تدفع بالأدرينالين لإنجاز المهام، لكنها أيضًا تنتج سمومًا بكميات كبيرة وتبطئ إنزيمات إزالة السموم في الكبد.

تعتبر اليوغا والتأمل طرق بسيطة وفعالة لتخفيف التوتر لذلك قبل البدء في عملية التخلص من السموم أو "الديتوكس" يجب البدء بهذه التغييرات لضمان فعاليتها.

هناك العديد من برامج إزالة السموم ووصفات التخلص من السموم ، اعتمادًا على احتياجاتكِ الفردية. تتبع العديد من البرامج جدولًا زمنيًا مدته سبعة أيام، لأن الجسم يستغرق وقتًا لتنظيف الدم. يتضمن البرنامج الصيام و الاعتماد على السوائل لمدة يومين، يليه نظام غذائي للتخلص من السموم لمدة خمسة أيام مخطط له بعناية للسماح للجهاز الهضمي بالراحة. يوصي بتناول العصير لمدة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام (شرب عصير الفواكه والخضروات الطازجة والماء فقط) كوسيلة فعالة لإطلاق السموم.

فيما يلي نظام الديتوكس للتخلص من السموم:



1. شرب الماء الدافئ مع عصير الليمون



ابدأي يومكِ بكوب من الماء الدافئ والليمون الطازج، لأنه مشروب طبيعي قادر على طرد السموم من الجسم. كما يمكن تعزيزه بإضافة بعض الأعشاب مثل الزنجبيل المبشور للحصول على نتائج أفضل. الليمون والزنجبيل يساعدان على تحسين عملية الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

يفضل تناول مشروب الماء و الليمون و الزنجبيل على معدة فارغة لضمان أفضل امتصاص للعناصر الغذائية.

2- الشاي الأخضر



بدلًا من القهوة سريعة التحضير أو حتى العادية يفضل مد الجسم بالكافيين من مصدر طبيعي آخر لا يضر بجسمكِ وهو الشاي الأخضر، المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة يمكن أن تضر جسمك أكثر من نفعها.الشاي الأخضر يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي، كما يحسن الهضم ويساعد على فقدان الوزن.

الشاي الأخضر يساعد على تنقية الجسم من السموم- المصدر freepik



3- عصائر الفاكهة الطازجة



العصائر المعلية لا فائدة منها ولا تفعل شيء غير المذاق اللحظي ومد الجسم بسكر يزيد الوزن، كما تحتوي عصائر الفاكهة المعبأة على مواد حافظة ومعززات نكهة وألوان وسكر معالج. كل هذه العناصر لها تأثير سلبي على الصحة وتعزز السموم في الجسم. لذلك في خطة الديتوكس يجب التوقف عن تناول العصائر المعبأة لصالح العصائر الطازجة المليئة بالألياف الأساسية والتي تساعد على الهضم .



4- نقّي جسمك بالماء



ترطيب الجسم يقيه من كثير من المضاعفات أهمها الجفاف المسبب للالتهابات، من المهم أن تبقي نفسك رطبًا في جميع الأوقات. يحتاج الجسم إلى الماء لإنتاج اللعاب، ويساعد على التخلص من العرق، وإزالة الفضلات. شرب كمية كافية من الماء في اليوم الواحد؛ حوالي 8-10 كوب أو 2 لتر.

5- احصلي على قسط كافٍ من النوم



النوم يزيل السموم من العقل، هكذا يقول الأطباء، من ثم الديتوكس يبدأ بليلة هادئة ونوم عميق. الدماغ تقوم بمهمة طرد السموم خلال ساعات النوم، لذلك إذا كنتِ لا تنامي على نحو جيد سواء كعدد الساعات أو جودة النوم نفسه بهذا يعني أن الجسم يحتفظ بمزيد من السموم.

6- البكتيريا النافعة ( البروبيوتيك)



المعدة تضم نوعين من البكتيريا، النافعة و الضارة، الهضم السليم يتطلب أن تتعادل البكتيريا بل وتزيد النافعة عن الضارة، وأي خلل في هذه المعادلة يسبب مشاكل الهضم لاحقًا. واحدة من طرق دعم البكتيريا النافعة هو تناول مصادر غنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي الذي يعتبره خبراء التغذية طعام فائق الجودة، وهو مصدر أساسي للبروبيوتيك، ويحتوي على بكتيريا جيدة تساعد على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي وتنظيف الجهاز الهضمي. تأكدي من إضافة الزبادي أو اللبن الرائب إلى نظامك الغذائي اليومي.

مشروب القرفة قبل النوم يساعد على تنقية الجسم من السموم- المصدر freepik



6- القرفة أو الحلبة



اختتمي يومك بفنجان من شاي القرفة أو شاي الحلبة. تناول هذه المشروبات قبل النوم يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم. سواء القرفة أو الحلبة فهي مشروبات تساعد في إزالة السموم من الجسم عن طريق تعزيز عملية الهضم.

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المصادر: Health

Medical News Today