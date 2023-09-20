شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح الطب النفسى للتعامل مع الشخصيات السامة.. لو مضطر تتعامل معاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتعامل مع أنواع مختلفة من شخصيات البشر، لكن هناك بعض الشخصيات السامة التي تحيط بنا سواء في العمل أو أحد أفراد العائلة، ولا يمكنك قطع علاقتك معهم، في هذا التقرير نقدم نصائح الطب النفسى للتعامل مع مثل هذه الشخصيات السامة، بحسب موقع "Health shot".

أسباب تجعل بعض الشخصيات سامة:1. صدمة الماضى

يجد الأشخاص الذين مروا بنوع من الصدمات في ماضيهم صعوبة في تجاوزها وقبول الخسارة التي تحملها في حياتهم.

ويصبح السلوك السام بمثابة آلية للتكيف ووسيلة للحفاظ على الذات حتى لا يضطروا إلى المرور بنفس الشيء مرة أخرى.

2. قلة الثقة بالنفس

غالبًا ما يميل الأشخاص الذين يعانون من قلة الثقة بالنفس إلى التقليل من شأن الآخرين من أجل الشعور بالرضا تجاه أنفسهم. إن التلاعب بالآخرين وجعلهم يشعرون بالنقص يعوض عن شعورهم بالنقص ويعزز قيمتهم الذاتية.

3. اضطرابات الشخصية

إن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الشخصية مثل اضطراب الشخصية النرجسية أو اضطراب الشخصية الحدية قد ينخرطون في سلوكيات سامة تمنعهم من تكوين علاقات صحية.

4. المشاكل التي لم يتم حلها

يتبين أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من المشكلات التي لم يتم حلها يشعرون بالمرارة في الحياة، ولذلك فإنهم يهاجمون الآخرين بسبب مشكلاتهم النفسية السابقة التي لم يتم حلها مثل الحزن والغضب والاستياء الذي لم يتم حله.

علامات الشخصية السامة

هناك بعض العلامات والسلوكيات الشائعة التي يجب الانتباه إليها عند تحديد الأشخاص السامين.

• إنهم يصنعون كل شيء عنهم، وتميل المحادثات إلى العودة إليهم وإلى مشاكلهم.

• يلومون الآخرين دائمًا ويلعبون دور الضحية.

• يبطلون مشاعرك ويخبرونك أنك مخطئ في شعورك بالطريقة التي تشعر بها.

• يستنزفونك عاطفياً لدرجة أنك تشعر بالإرهاق بعد التعامل معهم.

• إنهم متلاعبون، ويستخدمون عقدة الشعور بالذنب والأكاذيب والتهديدات للسيطرة على الناس.

• إنهم انتقاديون يجدون دائمًا عيوبًا في الآخرين.

• يفتقرون إلى التعاطف ولا يستطيعون فهم مشاعر الآخرين أو المشاركة فيها.

• إنهم سلبيون عدوانيون وبدلاً من إيصال مشاكلهم بطريقة صحية، فإنهم يدلون بتعليقات بذيئة.

• لا يمكنك الاعتماد عليهم

• إنهم يخونون ثقتك، ويستخدمون معلومات حساسة ضدك.

طرق التعامل مع الشخصيات السامة

بمجرد تحديد الأشخاص السامين، قم بما يلي

1. ضع الحدود

ضع حدودًا واضحة فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتحملها ولن تتحملها طبق عقوبات عند تجاوز الحدود.

2. الحد من التواصل

قلل من التواصل مع الأشخاص السامين من خلال قضاء وقت أقل معهم ومشاركة تفاصيل أقل عن حياتك وتفاعل معهم فقط عند الحاجة وقم بذلك لفترة وجيزة.

3. لا تأخذ الأمر على محمل شخصي

تنعكس مشاكلهم الداخلية على الطريقة التي يتصرفون بها. لذلك، لا تأخذ كلماتهم وسلوكياتهم على محمل الجد.

4. كن حازماً

كن قويا ودافع عن نفسك. لا تسمح لهم باستغلالك، لذا كن حازمًا عندما لا يعجبك شيء ما وتشعر بالحاجة إلى قول "لا".

5. التعاطف مع الذات

عندما يجعلك الأشخاص السامين تشعر بالسوء، قاوم ذلك بحب الذات والتذكير بقيمتك ابتعد عن انتقاداتهم وانظر إلى الأشياء الإيجابية في الحياة.

6. قم بإجراء اتصالات مشجعة

اقضِ المزيد من الوقت مع الأشخاص المتفائلين واللطيفين الذين يجعلونك تشعر بالارتياح كن اجتماعيًا، لكن اختر الأشخاص المناسبين لتقضي معهم الوقت.

7. لا تتوقع التغيير

لا يمكنك إجبار الشخص السام على التغيير أو توقعه منه، لذا لا تعلق عليه الأمل أيضًا يجب أن تكون مسؤولاً فقط عن رد فعلك.