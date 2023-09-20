مدير مركز القلب في صحة القريات: تم إجراء 3 عمليات معقدة ناجحة.. والمركز يقدم خدمات رعاية قلبية لجميع الفئات العمرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “عبدالرحمن الرويلي” مدير مركز القلب في صحة القريات، أن المركز يقدم الخدمات الطبية اللازمة بأحدث التقنيات العلاجية العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم إجراء 3 عمليات جراحية معقدة بالقلب لثلاث حالات، موضحا أنها جميعا عمليات ناجحة.

وبين أن المركز يقدم خدمات رعاية قلبية لجميع الفئات العمرية، بأحدث التقنيات الطبية الممكنة.

وأشار إلى أن المركز يقوم بإجراء عمليات القلب والقسطرة في وقت قياسي، مشيدا بالكادر الطبي العامل في المركز.