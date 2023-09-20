عصائر التفاح والزنجبيل لتعزيز عملية الهضم وتطهير الكبد

بيروت - نادين محمد - حتى يقوم الجسم بالعمليات الحيوية اللازمة للبقاء بصحة جيدة، يجب الحد من السموم التي تهاجمه بسبب حياتنا المحمومة حاليًا.

يميل كُثر للشكوى من التعب و الارهاق غير المبرر، وعادة ما ترتبط هذه الأعراض بالعمليات الحيوية مثل الهضم وقدرة الكبد على طرد السموم. كلا هاتين العمليتين يمكن تعزيزهما بتناول مشروب طبيعي، إنه مزيج التفاح و الزنجبيل.

عصير السبانخ مع التفاح والليمون والزنجبيل طعمه مثل عصير الليمون، ويزيل سموم الكبد وينظف الأمعاء ويجدد الخلايا ويعزز الدم.

يساعد التفاح على تخليص الأمعاء من السموم، ويحتوي الزنجبيل مضادات بكتيريا وكذلك مضادات للالتهابات ما يحسن عملية الهضم ويعزز التمثيل الغذائي، وهذا يضمن للجسم الراحة والاستفادة من جميع العناصر الغذائية.

الزنجبيل أيضًا من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على تحسين الهضم كما أنه ينقي الجسم من السموم.

فيما يلي الفوائد الصحية لمزيج التفاح والزنجبيل وكيفية تحضيره وأفضل وقت لتناوله.

التفاح يحسن الهضم- المصدر freepik

الفوائد الصحية للتفاح:



التفاح فاكهة لذيذة تساعد على التخلص من السموم، كما تساهم في خفض نسبة الكوليسترول، وتعزيز عملية الهضم، هذه الفاكهة متعددة الفوائد.

يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة القوية مثل كيرسيتين، وفيتامين أ (في القشرة)، وفيتامين ج، وكمية كبيرة من البوتاسيوم، من ثم التفاح غذاء أساسي للتخلص من السموم، وما يضاعف مزاياه أنه متوفر طوال العام. تناول التفاح بانتظام، سواء كعصير أو ثمرة طازجة، يساعد على تنظيف الكبد، لأنه يحتوى على البكتين الذي يعد منظمًا رائعًا للأمعاء، كما أنه قادر على إبطاء القولون أو تسريعه، حسب احتياجات الجسم.

يعتبر التفاح من الأطعمة المبردة، كما أن مذاقه الحلو يوازن مرارة الزنجبيل. تمتزج نكهة التفاح الحلوة مع جميع الفواكه والخضروات تقريبًا؛ ليتميز المشروب بنكهة لاذعة ومحتوى سكر أقل.

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الفوائد الصحية لعصير الزنجبيل:



يساعد الزنجبيل على حماية الكبد ويقلل الالتهابات في الجسم. كما يعمل على تعزيز المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي.يمكن للزنجبيل علاج الغثيان ودوار الحركة. وذلك لأن المكونات النشطة في الزنجبيل تصل إلى أجزاء من الجهاز الهضمي لتعالج مشاكل المعدة.

إذا كنتِ تعاني من التسمم الغذائي، أو التهاب اللثة، أو نزلات البرد أو الأنفلونزا، فإن الزنجبيل يساعد في التخلص من البكتيريا الموجودة في جسمك والتي تسبب لك كل هذه المتاعب. يساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار. الزنجبيل يطلق إنزيمًا محددًا يتحكم في مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة كمية الكوليسترول الجيدة التي يستخدمها جسمك.

الزنجبيل يساعد على طرد السموم- المصدر freepik

مكونات عصير التفاح و الزنجبيل:



السبانخ



يضاف للزنجبيل والتفاح أوراق السبانخ التي تحتوي على نسبة عالية من القلوية، كما تحتوي على ما يقرب من ضعف كمية الحديد الموجودة في أي نوع آخر من الخضراوات، ويساعد على بناء الدم عن طريق مساعدة خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين. يساعد كذلك على تقوية جميع الخلايا الأخرى، وخاصة خلايا الجهاز التنفسي والدماغ.



الليمون



الليمون، مكون سحري آخر في عصير التفاح والزنجبيل، يعتبر هذا المكون القلوي مزيلًا قويًا للسموم ومضادًا حيويًا طبيعيًا يعمل على تحسين وظائف الكبد، ويخفف الإمساك، ويمكن أن يساعد في إذابة حصوات الكلى والمرارة. يساعد فيتامين ج على تعزيز المناعة وتخفيف أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، بالإضافة إلى مكافحة أمراض القلب. يوفر الليمون الكالسيوم والمغنيسيوم لعظام وأسنان قوية، بالإضافة إلى مركبات فريدة لها خصائص قوية مضادة للأكسدة. وقد ثبت أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الليمون توقف تلف الخلايا.

الخيار



يساعد الخيار على تنظيم درجة حرارة الجسم وتخفيف الالتهاب. كما أنه مدر طبيعي للبول (بسبب محتواه من الماء)، ويساعد في ترطيب الخلايا، وإزالة السموم، وتفتيت حصوات الكلى.

يحتوي الخيار على السيليكا وهي مادة مفيدة للبشرة، تساعد على تخفيف الأكزيما والصدفية وتساقط الشعر وتقوية الأظافر. كما أن مادة السيليكا الموجودة في الخيار تقلل من تركيز حمض اليوريك الذي يسبب التهابات في المفاصل والعضلات والأوتار.

الخيار منظم طبيعي لضغط الدم، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ (معظمه في القشرة)، وفيتامين ب المركب، وفيتامين ج وحمض الفوليك، والأحماض الأمينية (الميثيونين والتربتوفان)، والبوتاسيوم، والكبريت، والكلور الطبيعي.

تناولي مشروب التفاح و الزنجبيل كل صباح - المصدر freepik

طريقة تحضير العصير:



المكونات:



ثمرة تفاح مقطعة

جذور الزنجبيل المبشورة

حبة خيار واحدة

عصير الليمون

حفنة من أوراق السبانخ



الطريقة:



قومي بمزج جميع المكونات في الخلاط مع إضافة القليل من الماء، بعد الخلط قومي بتصفيته جيدًا وتناوليه كل يوم في الصباح قبل الإفطار لضمان امتصاص العناصر جميعها.

بالإضافة إلى تناول مزيج الزنجبيل و التفاح يجب أتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، و التعرف على أسباب عسر الهضم مثل حساسية بعض الأطعمة، كما أن طرد السموم من الكبد نهائيًا، أو على الأقل مساعدة هذا العضو الحيوي في القيام بمهمته لن تتحقق بمجرد تناول مشروب التفاح و الزنجبيل، بينما أنتِ بحاجة للحد من التعرض للسموم الموجودة في الطعام أو في المستحضرات المستخدمة يوميًا.

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